Xúc động những hình ảnh hiếm hoi cuối cùng của tướng Man cùng các chiến sĩ trước khi hi sinh

Ngay khi nhận tin có người mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), đoàn công tác cứu hộ gồm 21 đồng chí do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã lập tức lên đường để cứu hộ cứu nạn.

Mưa lũ không thể đi bằng xe, cả đoàn đã quyết định băng rừng, lội suối, đi bộ hàng chục km để hướng về những người gặp nạn. Sau đó đoàn đã dừng chân tại Trạm nghỉ Tiểu khu 67, tuy nhiên vụ sạt lở đất vào khoảng 0h ngày 13/10 đã khiến toàn bộ nơi này bị vùi lấp.



Chỉ có 8 cán bộ thoát nạn, 13 người còn lại đã mất liên lạc. Sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ tại Rào Trăng 3 là mất mát không thể nói lên thành lời. Trong số 8 chiến sĩ may mắn thoát nạn có đồng chí guyễn Đức Cương, Phó Tổng biên tập Báo Quân khu 4.

Chính đồng chí Cương là người quay lại những hình ảnh, thước phim cuối cùng của đoàn công tác. Sau khi tìm được chiếc máy quay nằm lại cùng thi hài các liệt sĩ, Báo Quân khu 4 đã khôi phục lại những hình ảnh, thước phim trên.

Bên cạnh những hình ảnh lội mưa lội gió, bên trong Tiều khu 67, các cán bộ và chiến sĩ đã quây quần quanh bếp lửa, tranh thủ hong khô áo, cùng nhau trò chuyện, trao đổi. Đặc biệt, thiếu tướng Nguyễn Văn Man còn nói: "Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm".

Những hình ảnh cuối cùng của đoàn 13 cán bộ chiến sĩ tại Trạm nghỉ Tiểu khu 67 sau khi được phục dựng và chia sẻ khiến hàng trăm nghìn người xem xúc động. Đến những giây phút cuối cùng trước sự cố, các đồng chí vẫn luôn hết lòng vì nước, vì nhân dân.



