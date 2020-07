Khách du lịch bị kẹt lại Đà Nẵng vì dịch COVID-19: Được hỗ trợ ở khách sạn miễn phí

Du khách được hỗ trợ ở phòng khách sạn miễn phí

Đà Nẵng bắt đầu triển khai lệnh cách ly toàn thành phố vào ngày 28/7. Trước đó, nhiều du khách đã kịp rời khỏi Đà Nẵng bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người mắc kẹt lại do không kịp mua vé rời khỏi Đà Nẵng.

Chánh văn phòng Sở Du lịch Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thuỷ cho biết, theo thống kê hiện nay có khoảng 314 du khách vẫn còn ở lại thành phố chưa thể rời đi được. Sở du lịch cũng đã có đề nghị gửi đến các khách sạn nơi có 314 du khách này đang lưu trú với mong muốn có sự hỗ trợ tối đa về giá tiền phòng.

"Sở cũng đã lên danh sách 6 khách sạn có giá hỗ trợ từ 200-300.000đ/phòng 2 người, 300.000đ/phòng 5 người dành cho du khách. Giá hỗ trợ chưa có các chi phí ăn uống mỗi khách nhưng có bếp chung để khách tự nấu nướng…" bà Thuỷ cho biết.

Du khách làm thủ tục lên máy bay sau rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 27/7

Các khách sạn hỗ trợ giá bao gồm: Biển Vàng (118 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, số điện thoại liên hệ 0906633600); khách sạn Maison Phương (69-71 Hà Bổng, Sơn Trà, số điện thoại 0905318838); khách sạn Thanh Hà (95 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, số điện thoại 0914136829); Vitalis Riverside (105 Trần Hưng Đạo,quận Sơn Trà, số điện thoại 0982751291); khách sạn Ken (12 Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, số điện thoại 0948501123). Đặc biệt, khách sạn A25 (137 Nguyễn Du, Hải Châu, số điện thoại 0986863323) miễn phí hoàn toàn giá phòng cho du khách.

Theo bà Thuỷ, Sở Du lịch cũng đã liên hệ với Hiệp hội Du lịch, bố trí 3 xe vận chuyển miễn phí các du khách từ các khách sạn đang lưu trú đến các khách sạn có giá hỗ trợ.

Nhiều khách sạn hoàn tiền đặt phòng cho khách

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những dấu hiệu phức tạp tại Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh thành phố khác, điều này khiến cho hàng nghìn du khách đã đặt trước phòng tại các khách sạn cũng phải huỷ chuyến đi đến Đà Nẵng.

Đại diện khách sạn Serene Beach (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, phần lớn du khách đã đặt phòng vào thời gian cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đều đã gọi điện đến hủy phòng. Dịch COVID-19 lần này đã gây ra tổn thất rất lớn cho ngành khách sạn. Tuy nhiên, tất cả khách đã chuyển tiền đặt cọc cho khách san j đều được hỗ trợ hoàn lại đầy đủ.

Phố cổ Hội An không một bóng người do dịch bệnh COVID-19

Ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng cho biết, khách sạn Mường Thanh hiện cũng nằm trong sự ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở Đà Nẵng. Theo ông Duẩn, đối với các du khách, đoàn khách đã chuyển tiền đặt cọc cho khách sạn thì họ sẽ có 3 phương án để xử lý một cách thỏa đáng nhất.

"Chúng tôi ưu tiên khách có thể đổi ngày lưu trú cho đến ngày 30/6/2021.Thứ 2 là khách có thể chọn đổi sang các khách sạn Mường Thanh khác trong cả nước. Thứ 3 là khách sẽ được hoàn tiền nếu không đồng ý với 2 phương án trên", ông Duẩn nói.

Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến các đơn vị lưu trú và khách sạn. Ông Duẩn bày tỏ mong muốn chính quyền sẽ đồng hành với doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. "Nếu được tôi mong thành phố xem xét cho giảm hoặc miễn 1 số loại thuế phí hoặc có thể cho chậm nộp thuế, Bảo Hiểm Xã Hội ", ông Duẩn kiến nghị.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, Sở đang cùng với thành phố Đà Nẵng để tập trung chống dịch COVID-19.

"Sở sẽ dựa trên những thiệt hại của từng đơn vị để có kiến nghị cụ thể lên thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn", bà Hạnh chia sẻ.

Ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng

Theo Phương Hoa/SKCĐ