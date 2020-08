Những item thời trang các nàng béo bụng cần tránh xa để không bị mang tiếng "bầu bí"

Bụng thừa cân là một trong những khuyết điểm cơ thể dễ gặp ở chị em, đặc biệt là dân văn phòng hay ngồi nhiều, ít vận động. Điều này khiến nhiều chị em tự ti, ngại "lên đồ" vì sợ mặc gì cũng dễ lộ nhược điểm. Thậm chí nhiều Ngôi Sao trong showbiz còn từng bị đồn bầu bí vì chọn diện nhầm những mẫu trang phục làm lộ vùng bụng không mấy thon gọn. Vậy thì để tránh mắc sai lầm như họ thì bạn cần ghi lòng tạc dạ tránh những item thời trang sau vì chúng chính là điểm chí mạng khiến bạn lộ vòng 2 thiếu thon thả.

Trang phục chất liệu lụa

Chất lụa vốn có độ bóng tự nhiên, vải còn khá mỏng manh, suông rủ nên vô hình mẫu váy này sẽ làm lộ vòng eo không được thon gọn lắm của chủ nhân. Đặc biệt là những mẫu váy trơn, sáng màu thì phần vòng 2 sẽ càng lộ rõ. Vì lý do này, nàng béo bụng rất nên cẩn trọng khi diện váy lụa. Thay vào đó nên chọn vải may đầm cứng, hơi thô và dày một chút như cotton, vải thô, denim,…Những chất liệu này thích hợp để thiết kế các mẫu váy kể trên để giúp vóc dáng của bạn trông thon gọn hơn.





Chất liệu lụa tố cáo vòng bụng kém thon gọn.

Váy body ôm sát

Ngay cả những ngôi sao vòng eo con kiến như Ngọc Trinh cũng không tránh nổi những khoảnh khắc bị váy quá bó "phản chủ" thì các nàng kém thon gọn vòng 2 càng nên cật lực tránh xa. Chính bởi vậy, váy suống dáng chữ A hoặc váy có phần thắt eo nhẹ chính là cứu tinh số 1 cho các nàng. Những thiết kế này diện lên vừa đảm bảo nét nữ tính, mềm mại mà không "tố giác" vòng eo bánh mỳ của chủ nhân. Chỉ cần diện thêm cùng một đôi sandal hay giày búp bê xinh xẻo là bạn đã có set đồ chuẩn đẹp và tôn dáng.

Váy body không hề tôn dáng nếu bạn không sở hữu vòng eo thon gọn.

Áo croptop

Mặc cho áo croptop có sexy và thu hút thế nào đi chăng nữa thì phần lớn thời gian item này vẫn luôn tố cáo vòng 2 khổng lồ của người mặc. Dù có phối cùng quần cạp cao cũng rất dễ xảy ra hiện tượng lộ ngấn bụng kém duyên.

Croptop tố cáo khổ chủ.

Thay vào đó để đảm bảo yếu tố trẻ trung tôn dáng thì bạn có thể chuyển sang những mẫu sơ mi crop top. Dáng áo này vẫn giữ nguyên được độ thanh lịch của áo sơ mi mà còn có độ ngắn vừa phải của crop top giúp người diện trông cao ráo hơn mà không làm lộ bụng béo. Đây cũng đang là thiết kế hot hit trong năm nay dù diện đi làm hay đi chơi cũng đẹp.

Trang phục họa tiết sọc kẻ ngang

Nếu sở hữu vòng 2 kém thon gọn thì họa tiết sọc kẻ ngang chính là kẻ thù không đội trời chung của những tín đồ mặc đẹp. Sọc ngang sẽ đánh lừa thị giác kéo cơ thể về hai bên nhiều hơn khiến vòng 2 đã không mi nhon nay càng "khổng lồ".

Họa tiết sọc dọc sẽ tạo cảm giác thon gọn hơn.

Thay vào đó những đường sọc dọc sẽ đánh lừa được người nhìn, các cô gái sẽ trông thon gọn và nhỏ nhắn hơn so với kích thước thật của mình. Những chiếc áo với những đường sọc dọc làm thân hình của các nàng được “kéo dài” ra, trông sẽ cao hơn, che bớt đi cả khuyết điểm chiều cao khiêm tốn nếu có. Vốn dĩ từ trước đến giờ, áo kẻ sọc dọc luôn là một sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho những chị em phái nữ có vóc dáng hơi “đồ sộ” một chút.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ