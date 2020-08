Cùng `Chúng ta đáng yêu như thế` tua ngược thời gian tìm về những dư vị thanh xuân đáng nhớ

trong sáng và tình yêu ngọt ngào của những đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong một xóm nhỏ. Tất cả cùng nhau trải qua tuổi thơ và bước sang tuổi 16, tuổi của những năm tháng đèn sách tới trường bên bạn bè, tuổi mà dễ dàng rung động trước một ai đó, cái tuổi chập chững biết yêu và hẹn hò. Bộ phim là những khoảnh khắc đáng nhớ của thời niên thiếu, những mộng mơ về năm tháng thanh xuân tươi đẹp – khoảng thời gian mà ai đã trải qua chắc chắn muốn được quay trở về để cảm nhận thêm một lần nữa. Bộ phim Trung Quốc "Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế" là câu chuyện về tình bạntrong sáng và tình yêu ngọt ngào của những đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong một xóm nhỏ. Tất cả cùng nhau trải qua tuổi thơ và bước sang tuổi 16, tuổi của những năm tháng đèn sách tới trường bên bạn bè, tuổi mà dễ dàng rung động trước một ai đó, cái tuổi chập chững biết yêu và hẹn hò. Bộ phim là những khoảnh khắc đáng nhớ của thời niên thiếu, những mộng mơ về năm tháng thanh xuân tươi đẹp – khoảng thời gian mà ai đã trải qua chắc chắn muốn được quay trở về để cảm nhận thêm một lần nữa.

Poster phim "Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế".

Bộ phim "Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế" lấy bối cảnh năm 2007, nhóm bạn Hoàng Tranh Tử, Đàm Tống, Chúc Kim Tiêu, Trần Tối và Hạ Kim Triều được chuyển đến một khu tập thể Thụ Đức đầy đủ tiện nghi hơn, nhà này cách nhà kia chỉ có vài bước chân. Những rung động đầu đời tìm đến khi những người bạn cùng nhau trải qua những tháng ngày cắp sách tới trường, những khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống.

Tình bạn thanh mai trúc mã của nhóm "Số hiệu 1992".

Cặp đôi Đàm Tống và Hoàng Tranh Tử chiếm trọn spotlight bởi những khoảnh khắc cực ngọt ngào đáng yêu. Để chuẩn bị cho cuộc thi tranh biện của trường với chủ đề “yêu sớm”, đôi bạn Đàm Tống và Hoàng Tranh Tử ép buộc phải “giả vờ yêu” để tìm hiểu xem những lợi ích của vấn đề này. Cả hai trước giờ chỉ luôn tranh cãi, đánh nhau nhưng giờ phải nói những lời ngọt ngào, hành động yêu thương hay thậm chí đi chơi riêng khiến đôi bạn cảm thấy ngượng ngùng, không quen chút nào.

Những khoảnh khắc khiến fan "rụng tim" vì quá đáng yêu.

Sau tất cả, cả hai đều có những rung động dành cho nhau nhưng tuổi trẻ chưa trải qua những tình cảm mới mẻ này nên còn nhiều bỡ ngỡ, gượng gạo. Cặp đôi cùng đi bên nhau dần dần bồi đắp những cảm xúc để tiến tới một tình yêu gà bông trong sáng, ngọt ngào.

Những cử chỉ quan tâm rất nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của Đàm Tống.

Bên cạnh tình yêu tuổi mới lớn, bộ phim còn xây dựng những câu chuyện xoay quanh tình bạn, tình cảm gia đình . Những người bạn cùng lớn lên với nhau mỗi người một tính cách nhưng vượt qua mọi khó khăn và biến cố để hiểu nhau hơn và xây dựng tình bạn ngày một vững chắc.

Nhóm bạn cùng nhau trải qua thời thanh xuân nhiều kỉ niệm.

nhưng Đàm Âu Dương vẫn không thể thoát khỏi sự yêu thích của bao nhiêu cô gái khác. Chúc Kim Tiêu là cô bạn thân thiết nhất của Tranh Tử. Kim Tiêu học rất giỏi, chính hiệu “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Nhưng trong mắt các bạn, Kim Tiêu lại là người lạnh lùng, hung ác, nói vậy thôi chứ Kim Tiêu tốt bụng lắm nha. Trần Tối (do Lý Minh Nguyên thủ vai) là người trầm tính nhất trong nhóm bạn nghịch ngợm này. Với ánh mắt dịu dàng, trái tim ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng khiến bao bạn học xao xuyến nhưng lại chỉ dám âm thầm dõi theo người mình thương mà thôi. Hạ Kim Triều là anh trai của Chúc Kim Tiêu, tuy học hành không giỏi nhưng có vẻ lại rất hứng thú với việc tư vấn tình cảm cho người khác. Đàm Âu Dương, anh trai của Đàm Tống, mới chuyển đến sống ở khu tập thể Thụ Đức. Tuy đã lên đại học và có bạn gáinhưng Đàm Âu Dương vẫn không thể thoát khỏi sự yêu thích của bao nhiêu cô gái khác.

Tình bạn trải qua cả một thời thơ ấu khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi trẻ ham chơi không để tâm tới gia đình là một trong những điều khiến nhiều người sau này nhớ lại thấy nuối tiếc nhất. Hoàng Tranh Tử không nghe lời mẹ và đòi một chiếc xe đạp mới. Thay vì dùng tiền tiết kiệm để mua quà cho sếp, bố của Tranh Tử mua cho con gái một chiếc xe mới toanh, kết quả là đều bị mẹ mắng nhưng có vẻ hai bố con đều vẫn rất vui vẻ.

Bố mua cho Tranh Tử một chiếc xe đạp mới khiến cô bé cảm động vô cùng.

Giữa concert thần tượng và sinh nhật mẹ, bạn sẽ chọn đi với ai? Cuối cùng, Chúc Kim Tiêu đã bỏ lỡ concert, chạy về nhà ngay với mẹ vì nhận ra rằng mẹ sẽ buồn nếu không có mình ở bên. Tuổi trẻ ham chơi thường theo đuổi những thứ viển vông nhưng lại không biết có một điều vô cùng quý báu đang ở ngay bên cạnh, đó chính là gia đình.

Gia đình là tất cả.

Bộ phim đã trải qua một nửa chặng đường của 16 tập và sẽ còn rất nhiều ký ức, khoảnh khắc đẹp chờ đợi khán giả cùng khám phá với nhóm bạn "Số hiệu 1992".

Theo Thanh Thùy/SKCĐ