Những kiểu quần tôn dáng cho nàng 1m52, không cần đi guốc chân vẫn dài miên man

Đối với những nàng có chiều cao khiêm tốn một chút, việc chọn quần dài để mặc luôn là một vấn đề gây đau đầu. Đôi khi lựa chọn được một chiếc quần hoàn hảo lại vô cùng khó khăn, bởi có chiếc vừa eo thì lại lộ khuyết điểm chân to, hoặc chiếc thì quá dài lại còn lùng bùng. Nếu muốn chọn được mẫu quần chuẩn xu hướng lại có thể hack dáng, kéo chân dài miên man mà không cần đi guốc, chị em nên mua 3 kiểu quần sau, đảm bảo sẽ có một chiếc quần đúng ý.

Quần ống suông

Quần ống suông là một item được rất nhiều nàng sành điệu ưa thích, bởi nó có thể che giấu khuyết điểm đôi chân và hack dáng cực đỉnh. Chị em nên lựa chọn quần ống suông dài qua mắt cá chân một chút, như vậy có thể tạo hiệu ứng thị giác khiến đôi chân dài hơn.

Do quần ống suông khá thoải mái, chị em có thể phối cùng áo sơ mi để tăng độ chỉn chu, phù hợp với chốn công sở. Nếu chỉ là một set đồ dạo phố bình thường thì phối cùng áo phông trơn hoặc croptop sẽ là những lựa chọn không tồi. Để tổng thể set đồ không bị lùng bùng, bạn nên nhớ sơ vin nhé, như vậy sẽ nâng cao phần eo và "kéo dài" chân hơn.

Quần có đường li giữa ống

Đường li giữa ống quần tuy là một chi tiết nhỏ nhưng lại có võ, nhờ đó giúp vóc dáng của bạn được cải thiện đáng kể. Đường li thẳng giữa ống này sẽ khiến chân bạn dài hơn, thon hơn mà không cần phải đi guốc để tăng chiều cao.

Với những mẫu quần âu có đường li giữa, chi tiết nhỏ này sẽ khiến vẻ ngoài của bạn thêm phần lịch sự, chỉn chu, rất phù hợp để diện đi làm. Đặc biệt chị em đừng quên sơ vin nhé, đây là một thao tác nhỏ nhưng lại giúp hack dáng cực chuẩn đấy.

Quần họa tiết kẻ sọc

Tiếp tục là một item hack dáng cực chuẩn, những đường họa tiết kẻ sọc trên quần áo sẽ tạo hiệu ứng kéo dài tỉ lệ cơ thể. Do đó, với những nàng 1m52, kiểu quần với những đường kẻ sọc sẽ giúp đôi chân của bạn trông dài miên man, thon thả.

Họa tiết kẻ sọc cũng được đánh giá cao về độ thời thượng, sang chảnh, hơn nữa còn khiến trang phục càng thêm nổi bật. Nhớ đừng diện cùng một dạng họa tiết nhé, bạn nên mix&match kiểu quần tôn dáng này với những mẫu áo trơn màu để có một set đồ thanh lịch, sang trọng.

Cách diện quần kẻ sọc ống rộng hợp mốt

Theo Linh Chi/SKCĐ