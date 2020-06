Những kiểu váy hè sao Hàn thích mê, diện mẫu nào cũng năng động quyến rũ hết mực

Vào những ngày hè nóng nực, oi bức như thế này thì item váy luôn được các chị em lăng xê hết mực. Cũng phải nói rằng không ít các mẫu váy đã hết mốt từ lâu, nếu chị em vẫn tiếp tục sắm sửa thì lại vô tình khiến gu thời trang của mình giảm bậc đáng kể. Để chọn được kiểu váy chuẩn xu hướng hè 2020 mà lại vô cùng hợp dáng, chị em hãy sắm sửa những kiểu váy hè sao Hàn thích mê đây này nhé.

Váy hoa

Mỗi khi hè đến là loạt item họa tiết hoa lại được chị em trưng diện hết mực. Váy hoa là kiểu váy họa tiết đa dạng với nhiều mẫu mã, mà đặc biệt là dù mặc mẫu nào chị em cũng có vẻ ngoài ngọt ngào, duyên dáng chứ ít khi bị "sến sẩm".

Bởi vậy mà tủ đồ mùa hè của loạt sao Hàn như Joy (Red Velvet), Yerin (GFRIEND),... lúc nào cũng đầy ắp những chiếc váy hoa ngọt ngào, nữ tính. Thoạt nhìn kiểu váy này khiến nhiều chị em dè chừng, thế nhưng váy hoa lại vô cùng nịnh dáng, vừa nữ tính vừa năng động.

Váy chấm bi

Váy chấm bi từng bị coi là item lỗi thời lại đang trở thành mẫu váy gây sốt thời điểm này. Nếu còn e ngại những kiểu váy với chấm bi lớn, chị em hay diện những chiếc váy có họa tiết bi nhỏ dễ thương đi thôi.

Không khó để tìm ra kiểu váy chấm bi này đâu, các shop đều đã update mẫu váy hot hit hè 2020 rồi đó. Váy chấm bi đang làm mưa làm gió giới thời trang trong nước và quốc tế, từ Chi Pu, Tiên Nguyễn đến Jisoo (BlackPink) cũng đang mê mệt mẫu váy này đấy nhé.

Váy kẻ caro

Váy kẻ caro hay còn gọi là họa tiết gingham đang được nhiều chị em cho vào danh sách kiểu váy "must-have". Loạt sao rất ưng ý kiểu váy này phải kể đến Yeri (Red Velvet) và Miu Lê, nàng nào diện váy kẻ cũng dễ thương hết sức.

Mẫu váy trendy này rất được các tín đồ sành điệu ưa thích bởi phong cách trẻ trung, năng động, từ những nàng bánh bèo đến các chị đại cá tính đều có thể mặc đẹp.

Váy sáng màu

Mùa hè là thời điểm rất thích hợp để diện những mẫu váy sáng màu, rực rỡ để chị em thêm phần tươi tắn. Hãy tạm dẹp những chiếc váy màu đen nóng bức hay trắng đơn điệu, thay vào đó lựa chọn những mẫu váy với màu sắc bắt mắt như vàng, xanh lá,...

Để tổng thể trang phục hài hòa, chị em nên diện váy sáng màu với sneaker trắng hoặc đi cùng giày búp bê ngọt ngào. Hãy nhớ diện ít nhất một lần kiểu váy sáng màu trong hè này nhé, đảm bảo style vừa tăng hạng vùn vụt, vừa có hình sống ảo đẹp mê ly.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ