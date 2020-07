Những loại trái cây nên và không nên ăn khi đói

Quả lê: Quả lê giàu chất xơ thô ăn lúc đói không giúp bạn cảm thấy no mà thậm chí còn làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày trống rỗng.

Chuối : Chuối rất giàu magiê và kali nếu ăn vào khi bụng đang trống rỗng sẽ gây ra sự gia tăng đột biến về số lượng magiê và kali trong máu, làm mất cân bằng canxi, có thể làm hạ đường huyết đột ngột. Ngoài ra, ăn chuối khi đói gây ra các vấn đề ở ruột và tăng lượng đường vào buổi sáng, khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, chóng mệt.

Quả hồng: Trong quả hồng có chứa nhiều loại nhựa pectin và axit tannic nếu ăn vào lúc đói nó có thể kết hợp với axit trong dạ dày tạo thành chất kết tủa cực mạnh. Mặt khác thành phần này rất khó hòa tan và tiêu hóa, dẫn đến bệnh sỏi dạ dày.



Quả kiwi: Quả kiwi rất giàu kali, magie, vitamin E, C và chất xơ dồi dào. Đây là loại quả tốt dành cho người giảm cân, khi ăn lúc đói sẽ dễ hấp thu hơn.

Ổi và đu đủ: Hai loại quả này cũng chứ hàm lượng vitamin C rất cao. Ổi giàu vitamin C và chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, làm đẹp da ngay từ bên trong. Còn đu đủ chứa cartotene được xem là tốt cho mắt. Nếu ăn loại quả này khi đói sẽ giúp giải độc, cung cấp năng lượng và hỗ trợ quá trình giảm cân.

