Những loại trang phục cần tránh để trải qua tháng cô hồn an yên, không xui xẻo

Động vật đại chiến số 7: Giỡn mặt tử thần, trăn khổng lồ lấy thân mình độ sức hàm cá sấu

Trăn khổng lồ Nam Mỹ có lực xiết đủ sức làm vỡ vụn xương con người trong khi lực cắn của cá sấu là đứng đầu trong các loài động vật đủ sức cắn vỡ cả đá. Kết quả sẽ ra sao nếu 2 loài động vật này đối đầu với nhau.