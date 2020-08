Những lời cảm ơn cha mẹ trong Lễ Vu lan 2020 chân thành, ý nghĩa nhất



1. Ngày lễ Vu Lan , ngày của mẹ mà con không thể ở gần để trực tiếp tặng hoa, quà cho mẹ hay đơn giản là dọn dẹp giúp mẹ căn nhà nhỏ thân yêu. Con xin lỗi mẹ! Con rất nhớ mẹ, mẹ là nguồn sống của con. Mẹ luôn theo sát những bước đi của con. Cảm ơn mẹ và chúc mẹ luôn khoẻ mạnh.

2. Con nhớ những ngày bé thơ rong ruổi cùng mẹ trên những chặng đường dài. Nhớ chiếc bánh mẹ nhịn ăn phần con ngày mưa bão. Nhớ những đêm đông mẹ thức trắng đêm đan áo len cho con... Con nhớ tất cả và càng kính trọng, thương mẹ hơn.

3. Mẹ ơi, con kính chúc mẹ không chỉ ngày lễ Vu Lan mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời... Và nhiều hơn thế nữa.

4. Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt hơn 30 năm qua.... Con chúc Mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe , con yêu Mẹ nhiều.

5. Lễ Vu Lan 2020 đã về mà con chưa có gì để tặng mẹ. Với con mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Mẹ là người chở che cho con những lúc con vui buồn. Nhưng con chưa bao giờ tặng một món quà gì cho mẹ. Có lẽ con vẫn chưa ý thức được mẹ quan trọng như thế nào đối với con.

6. Lại một năm nữa chúng con ở xa nhà, nhưng đối với chúng con Mẹ luôn ở trong trái tim. Chúng con chúc Mẹ luôn được Hạnh Phúc. Gởi tặng Mẹ bó hoa tình cảm từ trái tim của các anh em con.

7. Chúc mừng mẹ yêu quý của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đã làm mẹ phải bận lòng về con phải không mẹ. Nhưng con luôn yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

8. Xin gửi mẹ yêu ngày lễ Vu Lan - ngày lễ dành cho đấng sinh thành mà con không có mặt để mua cho mẹ một món quà gì đó. Con rất nhớ mẹ, mẹ là nguồn sống của con. Mẹ luôn theo sát những bước đi của con. Cảm ơn mẹ và chúc mẹ luôn khoẻ mạnh.

9. Chúc mừng mẹ yêu quý của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đã làm mẹ phải bận lòng về con phải không mẹ. Nhưng con luôn yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

Lễ Vu Lan là một ngày lễ đặc biệt quan trọng để tưởng nhớ tới công lao của đấng sinh thành

10. Mẹ! cám ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn. Con luôn cầu mong bố mẹ mạnh khoẻ và hạnh phúc không chỉ riêng ngày hôm nay. Lúc nào mẹ cũng ở trong trái tim con. Con yêu mẹ nhiều, mẹ kính yêu của con.

11. Mẹ ơi, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ là bài hát thần tiên. Mẹ là bóng mát trên cao. Là mắt sáng trưng sao. Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối…Mẹ là điều tốt đẹp nhất con có. Hôm nay, ngày lễ dành cho đấng sinh thành, con kính chúc mẹ luôn vui vẻ. Từ sâu thẳm con tim con muốn nói “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều”.

12. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con một gia đình ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Nhân ngày lễ Vu Lan, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bố mẹ. Con chúc bố mẹ sống lâu trăm tuổi, luôn mạnh khỏe và gia đình mình mãi hạnh phúc như bây giờ. Con yêu bố mẹ rất nhiều!

13. Ngày lễ Vu Lan, ngày của bố mẹ mà con lại không thể ở gần trực tiếp nói lời cảm ơn và gửi tặng quà cho bố mẹ được. Món quà nhỏ bé này thay cho tấm lòng, tình cảm của con gửi tới bố mẹ. Con rất nhớ bố mẹ! Chúc bố mẹ ngày lễ Vu Lan năm nay thật hạnh phúc. Nhất định năm sau con sẽ ở nhà vào ngày lễ đặc biệt này!

14. Con cảm ơn cuộc sống này vì trong ngày lễ Vu Lan, bố mẹ vẫn luôn ở cạnh chúng con. Chúng con yêu bố mẹ rất nhiều. Dù có những lúc làm bố mẹ bận lòng, lo lắng, thậm chí rơi nước mắt, chúng con xin lỗi. Chúng con sẽ cố gắng học tập và làm việc thật tốt để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. Bố mẹ hãy sống thật lâu, thật khỏe mạnh nhé!

15. Cảm ơn Cha người đàn ông mẫu mực nhất mà con yêu quý, dù cha là ai, làm gì nhưng trước mặt chúng con cha luôn là người tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất. Cảm ơn Cha trải qua bao sóng gió vẫn là người vững vàng nhất trong gia đình. Dù không nói nhiều lời nhưng con biết Cha yêu chúng con hơn tất cả mọi thứ. Mẹ và chúng con cũng yêu Cha hơn tất cả mọi thứ. Yêu Cha!

16. Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ. Dù rất nhớ những giấc ngủ được vùi đầu trong vòng tay và hơi ấm của mẹ, những lúc nằm được mẹ gãi lưng nhưng học hành và công việc cứ mãi cuốn con đi. Có những lúc đi công tác gần nhà nhưng con cũng không dừng chân được nơi con đã sinh ra. Con biết mẹ buồn nhiều lắm. Nhà hiu quạnh chỉ có mẹ ra vào một mình cùng với ba.

Một lần nữa Vu lan lại về, con tự nhủ mình vẫn chưa làm được gì để mẹ vui lòng. Lớn rồi mà vẫn còn con nít lắm. Đừng trách con mẹ nhé. Chúc mẹ mãi bình an và sống đời với con mẹ nhé.

17. Nhân mùa Vu Lan con và anh 2 gửi lời chúc Sức Khỏe đến ba mẹ và tất cả ba mẹ khắp nơi....Ba mẹ là điểm tựa cho chúng con để chúng con có thể trưởng thành và làm tốt mọi việc của mình. Sau này, chúng con cũng sẽ phải làm ba làm mẹ, một quy luật không bao giờ thay đổi con và anh 2 sẽ làm những gì cho ba mẹ được an vui và thanh thản để sau này cái "nhân" mà con gieo được sẽ là cái "quả" mà con vinh hạnh được nhận của các con của con sau này,con không mong cầu gì hết nhưng đó cũng là cách mà con muốn báo hiếu công ơn ba mẹ của con một cách thật sự của một người con mà sau này nếu ba mẹ mất đi con không thể nào tìm lại được.

18. Con chẳng biết nói gì hơn, nhân “Ngày lễ Vu Lan” con chỉ biết chúc Cha Mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Con yêu Cha Mẹ!

19. Kính chúc Cha Mẹ không chỉ ngày Lễ Vu Lan mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của Cha Mẹ suốt cuộc đời… Và nhiều hơn thế nữa.

20. Có những lúc con đã làm Cha Mẹ phải bận lòng, cũng có những lúc con biết Cha Mẹ hãnh diện về con. Nhưng chưa bao giờ con nói con yêu Cha Mẹ mặc dù trong thâm tâm con, Cha Mẹ là điều quan trọng nhất. Hôm nay con con muốn nói, con yêu Cha Mẹ nhiều lắm. Và mỗi ngày tình yêu đó vẫn nguyên vẹn và lớn dần thêm.

Những Status hay về ngày lễ Vu Lan

1. Hôm nay là rằm tháng 7, là lễ Vu Lan, lễ báo hiếu, tôi, bạn và tất cả mọi người đề có những người cha, người mẹ, tôi tin rằng tất cả chúng ta, ai cũng vậy sẽ thật khó để nói lên những từ “Con yêu mẹ cha” nhưng đó không phải là lý do để bạn gạt phăng tình cảm của mình dành cho họ… Hôm nay hãy thử gọi điện nói chuyện với họ lâu hơn thường ngày, hãy cùng họ nấu một vài món ăn và quay quần bên mâm cơm thay vì những ngày bận rộn chẳng về nhà, hay hãy dành cho họ một món quà nào đó bất ngờ chẳng hạn… Có những thứ tình cảm không nhất thiết cứ phải thể hiện bằng lời…bởi lẽ khi con người ta yêu thương nhau…tự tâm hồn chúng ta sẽ cảm nhận được… Chúc các bạn có ngày lễ Vu Lan thật an lành và ấm áp…

2. Anh ơi, mùa Vu Lan này em có nhiều niềm vui lắm, bỏ qua tất cả những mỏi mệt những nỗi buồn vụn vặt, vì quan trọng hơn tất thảy, em hãy còn là “đứa trẻ may mắn nhất trần đời”. Bởi vì em vẫn còn có cha mẹ bên cạnh.

3. Mặc dù, có lúc ba mẹ không hiểu tôi và hay có những mâu thuẫn nhưng tôi vẫn thương ba mẹ của mình rất nhiều… Tuy cành hoa hồng tôi vẽ không đẹp mấy nhưng không sao đây là tôi tự vẽ tặng ba mẹ. Cành hoa hồng ấy, luôn nhắc tôi rằng: “Cô bé này, cô vẫn còn may mắn rất nhiều vì ít ra cô vẫn còn có ba mẹ và một mái ấm gia đình. Hạnh phúc là như vậy đấy cô bé à…từ những điều nhỏ nhoi.”

4. Một trong những điều hạnh phúc nhất của tuổi 15 là đây – một mái chùa thân thương và những mầm măng đang trưởng thành dưới mái chùa ấy… Tất cả chúng tôi, đều là những người anh em thân thiết của nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách, nhưng không vì thế mà trái tim ngày bị mai một đi. Chúng tôi luôn luôn ở đây, cùng với nhau. Và trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ có nhau… Chúc một mùa Vu Lan Báo Hiếu thật an lành và ý nghĩa.

5. Nếu ai đó đã nhiều lần lỡ hẹn với Mẹ, thì tháng Bảy chính là dịp thích hợp nhất để làm thắm thêm tình Mẫu Tử.

6. Nguyện một đời tĩnh lặng, nhẹ nhàng, tự mình phấn đấu tự mình bồi dưỡng toả hương thơm cho đời!!! Bây giờ, không còn cầu cạnh quá nhiều về vinh hoa phú quý, về quyền cao chức trọng nữa mà chỉ cầu được làm việc mình thích và cầu cho cha mẹ 1 đời bình an.

7. Ai trong chúng ta cũng đều có lòng yêu thương vô tận, là một đứa rất yêu quý động vật nên việc ăn chay cũng dần hình thành từ lẽ đó, hạn chế ăn thịt động vật vì mỗi sinh linh đều cần sự sống, sự tàn sát thật sự quá nhẫn tâm. Bắt đầu không còn quan trọng việc ăn uống nữa thì lại có nhiều thời gian để quan sát các sự vật xung quanh.

Vu lan báo hiếu, mình chưa làm được gì cũng chưa báo hiếu được cho ba mẹ. Chỉ một điều duy nhất con mong ba mẹ luôn bình an và có thật nhiều thời gian để bên nhau.

8. Hạnh phúc khi ở trên đất Nhật mà vẫn được tham dự đại lễ của Việt Nam….Chưa báo hiếu được gì cho mẹ để rồi mẹ rời bỏ con đi…mong mẹ hãy luôn theo dõi con đường con đi nhất định sau này con sẽ thành công…

9. Cầu mong cha mẹ muôn đời bình an, cầu mong công việc thuận lợi, học hành chăm chỉ, sự nghiệp thăng tiến.

10. Vội vàng, hụt hẫng, xúc động…. Cha mẹ là nhà. Nơi bình yên và an toàn nhất, nơi luôn bao bọc chúng ta chỉ có nhà. Nhà có cha, có mẹ. Hi vọng cha mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và sống thật mạnh khỏe.

Hãy gửi tới cha mẹ mình những lời chúc chân thành và ý nghĩa nhất nhé

11. Nghĩ về mẹ là nghĩ đến vai trò của tổ ấm gia đình giữa gió bụi cuộn mù của thời thị trường khốc liệt. Mỗi gia đình đứng trước những thử thách, những cơn cảm mạo cũng đồng nghĩa mỗi người mẹ lại nặng thêm gian nan để ấp ủ đàn con non nớt của mình. “Và chúng tôi, 1 thứ quả trên đời. Bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái. Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi. Mình vẫn còn 1 thứ quả non xanh”.

12. Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác nhưng không ai có thể thay thế được Mẹ.



13. Ngày hôm nay, ngày Lễ Vu Lan, hãy tạm gác mọi bộn bề cuộc sống, mọi thú vui hào nhoáng bên ngoài, và dành cho người mẹ thân thương của mình một bữa cơm thật đầm ấm. Bữa cơm đó không cần thiết phải là cao lương mĩ vị, chỉ cần có mẹ, có bạn, thế là đủ.

14. Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Nhân ngày Vu Lan, con chúc Mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ, tươi trẻ và sống khỏe. Yêu Mẹ.

15. Những ngày tháng Bảy âm lịch, hơi ấm mùa Vu lan toả khắp lòng người, trên những góc phố nhộn nhịp lạnh lẽo của Sài gòn. Ngồi xuống và suy niệm những dòng tản mạn chất đầy nỗi niềm của người con xa quê.

16. Con cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì cứ mỗi độ Vu Lan về, lại được cài lên mình một hoa hồng đỏ thắm…

17. Xin mừng cho những ai còn cha còn mẹ. Xin chia sẻ niềm mất mát với những ai mất cha mất mẹ. Cuối cùng xin cầu nguyện cho phụ mẫu tại đường của tất cả mọi người được tăng long thọ, phụ mẫu quá khứ trực vãng tây phương… Mọi người bình an!!!

18. Cảm ơn mẹ đã mãi yêu thương con, cảm ơn mẹ cho con những trận đòn roi để con nên người. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống đầy yêu thương. Cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của mẹ.

19. Con xin lỗi mẹ vì đã là một đứa trẻ hư, con xin lỗi mẹ vì đã trốn đi chơi làm mẹ lo lắng, con xin lỗi mẹ vì học hành bê trễ khiến mẹ buồn lo. Con xin lỗi mẹ, vì con đã cãi lời mẹ răn dạy.



Không phải là khi địa vị

Không phải là khi bạn có 1 người yêu hoàn hảo …

Mà Hạnh Phúc nhất là khi bạn có Mẹ và còn Mẹ …!!!

Mẹ Là Để Yêu. 20. Hạnh Phúc nhất không phải là khi bạn có cuộc sống giàu có …Không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao …Không phải là khi bạn có 1 người yêu hoàn hảo …Mà Hạnh Phúc nhất là khi bạn có Mẹ và còn Mẹ …!!!Mẹ Là Để Yêu.

21. Nếu có đi vòng quả đất tròn

Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé

Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên…

22. Sự hi sinh của người mẹ là quá lớn….. Mẹ đã hi sinh sắc đẹp, những hạnh phúc của riêng mình để có thể mang lại cho chúng ta 1 cuộc sống tốt nhất có thể…..

Dù cuộc sống có giàu hay nghèo, có mẹ ở bên đã là 1 điều hạnh phúc tuyệt vời….

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ buồn!

23. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con.

Nhân dịp Vu Lan báo hiếu Phật lịch.....con kính chúc Chư tôn đức Tăng Ni sức khỏe, an lạc trong ánh từ quang của Đức Phật và trong niềm tin vào tương lai tốt đẹp của nhân loại. Chúc cha mẹ và toàn thể những cha mẹ trên toàn thế giới đang gặp khổ đau bất hạnh sức khỏe, sớm đủ duyên lành gặp được Phật Pháp để biết đến Phật Pháp tinh tấn tu hành, giải thoát, giúp thân tâm an lạc....

24. Mùa Vu lan năm nay con phải cài hoa trắng. Bây giờ về nhà sao vắng lặng, không còn nghe tiếng: Thưa má con mới về, thưa má con đi. Dù biết lẽ vô thường nhưng sao lòng con nức nở.

Thông tin về Lễ Vu Lan

