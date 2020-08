Những lời chúc thi đại học ý nghĩa nhất dành tặng bạn bè, giúp các sĩ tử tự tin 'vượt vũ môn'

Những lời chúc thi tốt ngắn gọn

Dưới đây là những câu chúc thi tốt ngắn gọn dành cho các sĩ tử

1. Đừng bao giờ tưởng tượng cảnh rớt thi, quên bài mà thay vào đó là cảnh háo hức lên thành phố, háo hức biết đề thi và sẽ gặp được các bạn bè mới

2. Nên mang theo một chai nước suối lột sạch nhãn, uống nước sẽ làm trấn an tốt và cũng là cách để làm mát não hơn đấy nhé.

3. Hạnh phúc nhất là khi đi thi, giám thị gác nói các em trao bải nhỏ thôi, để tui canh giám thị ngoài cho.

4. Kì thi đại học sắp đến rồi: chúc các sĩ tử thượng lộ bình an, công danh toại nguyện, thi đâu trúng đó.

5. Cố lên bạn hiền, nếu thi đỗ tớ sẽ tặng cho bạn một món quà vô cùng giá trị đó chính là một nụ hôn âu yếm của tớ.





Những câu chúc ý nghĩa dành cho các sĩ tử

6. Học, học nữa, học mãi = Thành công, thành công, đại thành công. Nhưng chúc bạn chỉ phải thi đại học một lần thôi nhé.

7. Bụt ơi xin ông hãy giúp bạn con thi thật tốt, bạn ấy mà thất học sẽ làm phiền con nhiều lắm ạ.

8. Đỗ đại học chưa chắc là sẽ được nhiều người biết, nhưng mà trượt đại học chắc cả làng biết luôn quá.

9. Hãy cố gắng làm bài thật tốt để đủ điểm thi đỗ thôi nhé, không cần thi dư quá nhiều điểm đâu nhé.

10. Xin chúc các bạn thấy đề ngắn không kiêu, đề dài không nản, dễ đừng chủ quan và khó thì chẳng phàn nàn.

Lời chúc thi tốt trong kỳ thi học kỳ

1. Chúc bạn giành được điểm số thật cao trong tất cả các môn, giành học bổng như mọi kỳ nhé!

2. Thay mặt chủ tịch nước, anh trai chúc em thi thật tốt! Có món quà nhỏ nếu đạt Học sinh giỏi nhé, anh hứa đó. Cố gắng lên.

3. Cảm thấy hài lòng và không hối tiếc sau kỳ thi lớn đó đã là một thành công lớn rồi. Chúc bạn sẽ cười thật tươi sau kỳ thi cuối năm này nha.

4. Đi thi hãy nhớ rằng: Tránh điểm 1, né điểm 2, bye điểm 3, xa điểm 4, trốn điểm 5, căm điểm 6, quý báu gì điểm 7, phải gắng nhảy qua điểm 8, bám chặt điểm 9 và vịn được điểm 10 nha. Chúc may mắn bạn của tôi !

5. Tớ chỉ mong cho cậu qua hết các môn là mừng rồi, chớ có để thi lại nha, không sẽ không ai đi chơi hè với tớ. Hehe.

6. Chúc kỳ thi thành công nhá, giữ vững vị trí đầu lớp và đứng top của trường là điều bạn hoàn toàn có thể làm được. Chúc bạn thi tốt!

7. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua, hi vọng ngày mai nữa thôi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúc bạn của tôi thi tốt, đạt điểm thật cao.

Những lời chúc thi đại học hay và độc đáo

1. Suốt 12 năm miệt mài đèn sách, kỳ thi này là lúc em thể hiện khả năng của mình, cố lên và giành được số điểm thật cao nhé. Chúc em thi tốt!

2. Tụi mình đã cùng nhau nỗ lực rất nhiều, giờ chỉ biết chúc cho cậu thật may mắn, bình tĩnh làm bài tốt nha. Điểm phải cao hơn tớ đó.

3. Vượt cạn thành công nha em gái, chúc em thi tốt, đạt điểm cao và đậu vào ngành học mà em muốn theo đuổi. Anh tin là em làm được.

4. Thà đổ mồ hôi trên trang sách, còn hơn rơi lệ sau mùa thi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong thời gian ôn thi vừa qua. Kỳ thi quyết định sắp đến rồi, chúc cậu bình tĩnh làm bài thi và đạt điểm thật cao, thủ khoa càng tốt để tớ được ăn mừng. Hihi. Cố lên nhé!

5. Sắp đến kỳ thi đại học, cô chúc các em có một kỳ thi thật thành công. Đừng tạo áp lực quá nhiều cho mình, những ngày cuối hãy thư giãn, đi bộ, hoặc làm một số việc nhỏ mà mình yêu thích, bởi vì tâm lý cũng rất quan trọng. Hãy nhớ rằng, bên cạnh các em luôn có gia đình , bạn bè ủng hộ các em. Cố gắng lên nhé, cánh cửa Đại học đang chào đón các em.

6. Chúc cậu thi tốt, sớm mang giấy báo về nha. Chaizo!!!

7. Đại học không phải làm con đường duy nhất để thành công, nhưng nó là môi trường mà bất kỳ ai cũng muốn được trải nghiệm và học tập. Em hãy quyết tâm thi đậu vào đúng ngành nghề mình đã chọn nhé, anh tin là em sẽ thành công. Chúc em thi tốt!

8. Ngày mai lên thớt rồi, đừng cày nữa, ăn thật no, ngủ thật kỹ để chiến đấu thôi nào. Chúc bạn sẽ luôn mỉm cười khi bước ra khỏi phòng thi.

9. Chúng mình cùng nhau vào Đại học nhé, bạn thân của tôi! Chúc bạn thi tốt, đạt điểm thật cao.

10. Chúc sĩ tử dễ thương nhất quả đất của anh thành công trong kỳ thi quan trọng này nhé! Anh luôn tin là em có thể làm được, hãy bình tĩnh làm bài và đạt điểm thật cao như những kỳ thi trước đây của em. Cầu chúc em gặp nhiều may mắn.

11. Chúc bạn thi tốt, gắng đậu thủ khoa để giành học bổng đi du lịch nha, hứa rồi đó. 5ting!

12. Em chuẩn bị sẵn món quà bí mật cho anh rồi này, gắng thi thật tốt, đậu Đại học để được nhận quà nha. Ahihi. Chúc anh vượt qua kỳ thi ĐH một cách suôn sẻ.

13. Cuộc thi nào rồi cũng qua thôi, vì chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đúng không? Mình chỉ cầu chúc cho mọi thứ êm đẹp, may mắn là đủ rồi. Cố gắng nhé, bạn tôi ơi.

14. Gửi lời chúc thi tốt hay nhất đến cô gái đáng yêu nhất của anh. Chúc em may mắn, hãy tự tin làm bài và đạt kết quả thật cao nhé! anh luôn tin ở em.

15. Kỳ thi quan trọng nhất trong đời sắp đến, có thể em đang rất áp lực và lo lắng, nhưng hãy vững tin nhé, những gì em đã đạt được trước đây đủ để chứng minh năng lực tuyệt vời của em. Hãy thật tự tin và làm bài tốt, mọi người vẫn đang mong chờ điều tốt đẹp.

16. Đỗ Đại học nhé, bạn của tôi ơi. Chúc cho những ước mơ của bạn thành hiện thực.

17. Cánh cửa Đại học luôn rộng mở, chỉ có điều em có đủ nghị lực để bước đến hay không. Anh tin rằng, với sự cố gắng nỗ lực trong thời gian qua, em sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Đừng lo lắng nhiều, thay vào đó hãy ăn uống, nghỉ ngơi đúng cách để giữ tâm thế thật tốt nhé. Chúc em có một kỳ thi thành công.

Những lời chúc thi tốt vui nhộn và ý nghĩa nhất

1. Cầu trời cho đứa bạn thân thi thật tốt, không thôi nó sẽ làm phiền con dài dài

2. Nếu ai hỏi bây giờ bạn sẽ làm gì trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thì chỉ có 2 từ để nói đó là “Cố Lên”

3. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cuộc đời bạn sẽ bước qua trang mới cho nên hãy tập trung cao độ để thi cử thật tốt nhé

4. Kỳ thi đại học sắp đến rồi: Chúc các sĩ tử thượng lộ bình an – công thành danh toại. Thi đâu trúng đó.

5. Mùa thi xin chúc bạn có: Giấy báo về nhà, chuẩn bị xôi gà, và sẽ phải xa nhà!

6. Các bạn nên nhớ, hãy tự tin và bình tĩnh để có thể làm bài thành công nhé. Tất cả mọi người đều tin ở bạn. Cố lên bạn hiền

7. Hãy thi thật tốt nhé con yêu, đủ điểm đậu là được không cần phải nhiều quá đâu ^^

8. Con nên nhớ đừng bao giờ chủ quan trước đề thi, hãy đọc đi đọc lại thật kỹ để có thể làm bài tốt nhất nhé.

Những câu chúc đầy ý nghĩa gửi tặng tới bạn bè sẽ giúp họ có thêm nhiều động lực hơn

9. Đừng tưởng tượng cảnh thi rớt, quên bài … mà thay vào đó là cảnh háo hức lên thành phố, háo hức biết đề thi, gặp nhiều bạn mới.

10. Vấn đề của bạn là tránh quên kiến thức 3 năm qua chứ không phải nhồi thêm kiến thức trong một vài ngày

11. Nên mang theo 1 chai nước suối lột sạch nhãn, uống nước sẽ giúp trấn an tốt và cũng là cách để làm mát não và hạ nhiệt

12. Con đường danh vọng lắm gian truân. Đòi hỏi người ta tính chuyên cần

13. Không có gì là khó chỉ sợ bạn không bình tĩnh và có khả năng nhẫn nại để đọc tình huống và giải quyết. Hãy thật bình tĩnh trước mọi câu hỏi của kỳ thi để đưa ra câu trả lời tốt nhất

14. Cố gắng lên nhé 2 đứa, đừng để mình tốn thời gian 2 ngày đều cầu nguyện cho 2 bạn

15. Chúc các em có một kỳ thi thật tốt! Đừng tạo áp lực cho mình, cứ để tâm trí bình thản, đừng quá căng thẳng,…cứ thư giản nhé rồi em sẽ có một kỳ thi thật tốt cho xem! Các cá chép đang đợi hóa rồng hãy cố gắng lên nhé, mọi người lun sát cánh bên các em.Chúc các sĩ tử thi thật tốt và cho dù có không tốt thì cũng sẽ có một lối đi thích hợp cho mình. Cố gắng lên nhé!

Những lời chúc thi tốt nghiệp ý nghĩa nhất dành tặng bạn thân

1. Đây là thời khắc quyết định và cánh cửa đại học sẽ chào gọi bạn. Vì thế hãy làm tất cả có thể để được điểm số thật tốt nhé

2. Cánh cửa đại học và cao đẳng đang tiến tới gần và không còn xa nữa, chỉ cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông này thì mọi thứ sẽ trở thành màu hồng, vì tương lai vì sự nghiệp bạn phải cố gắng chiến đấu và không được phép dừng lại hay bỏ cuộc.

3. Thời khắc quyết định bao lâu cũng đã đến và chỉ tính bằng phút, ba mẹ không biết nói gì hơn bằng chúc con thi thật tốt nhé con yêu. Đừng phụ lòng ba mẹ nuôi con ăn học.

4. Cố lên bạn hiền, nếu thi đỗ tớ sẽ tặng bạn một món quà vô cùng giá trị. Đó là nụ hôn gió nồng cháy và rực lửa của tớ.

5. Ngày mai là ngày sẽ quyết định cuộc đời của bạn, nó sẽ đánh dấu 1 bước ngoặc thành công của bạn trong tương lai … cho nên các em phải giữ gìn Sức Khỏe thật tốt để làm bài nhé, dù đề thi khó cở nào các em cũng phải kiêng nhẫn và suy nghĩ thật kỹ trước khi làm nhé

6. Học, học nữa, học mãi = thành công, thành công, đại thành công! Nhưng chúc bạn chỉ phải thi đại học một lần duy nhất.

7. Cung chúc đi thi 1 chữ nhàn

Chúc mừng sĩ tử đặng bình an

Thi xong đem lại niềm hạnh phúc

Đỗ đạt rồi hưởng trọn niềm vui

8. Phải đỗ đại học để :

Bố mẹ tự hào

Hàng xóm ngưỡng mộ

Bạn bè khâm phục

Bản thân sung sướng

9. Mong mọi điều tốt đẹp nhất cho kỳ thi của bạn nhé

Những lời chúc thi tốt cho người yêu



1. Kỳ thi sắp tới đó em ơi

Gắng sức học ngoan rồi ngủ sớm

Chúc em thi đạt kết quả tốt

Ngày mai vững bước trên đường đời.

2. Anh biết trời đang rất lạnh giá, nhưng em hãy cố gắng vì tương lai tươi sáng mà ôn thi thật tốt em yêu nhé. Chúc em đạt được kết quả cao nhất trong kì thi của mình.

3. Dù thế nào, học hành vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của em lúc này, nên hãy cố gắng ôn thi thật tốt em nhé, đừng làm phụ lòng cha mẹ và những người đã yêu thương em.

4. Thi cử là những thử thách đầu tiên trên con đường đời sắp tới em đi. Chỉ còn một kỳ thi cuối cùng này nữa thôi là em sẽ xa ghế nhà trường. Hãy cố gắng lên để không phải hối tiếc về sau em nhé. Anh sẽ luôn ở bên cỗ vũ, động viên em. Chúc em thi tốt!

5. Chúc em có một sức khỏe tốt đấu tranh với mọi khó khăn, bệnh tật để ôn thi thật tốt. Xong kỳ thi này em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chúc em đạt được điều mình mơ ước.

Rất nhiều lời chúc thi tốt cho người yêu mà bạn có thể tham khảo

6. Hãy coi như mỗi cuộc thi là một cuộc chơi, nhưng dù là cuộc chơi anh vẫn hi vọng em sẽ chơi hết mình em nhé.

7. Không có anh bên cạnh, em phải ôn thi thật nghiêm túc đấy, không được lười biếng, không được ngủ nướng đâu nhé. Hãy nghĩ đến anh để có động lực thi tốt em nhé!

8. Anh có thể giúp em làm mọi chuyện, nhưng việc học và việc thi em phải tự mình làm thôi. Không ai có thể giúp em vẽ lên một tương lai tươi sáng, thế nên em hãy học tập và thi thật tốt vì tương lai bản thân mình.

9. Anh tin vào em, tin vào sự thông minh của em. Nhưng anh vẫn muốn gửi lời chúc em thi thật tốt, đạt kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới em nhé.

10. Gửi ngàn vì sao lấp lánh trên trời đến em lời chúc “chúc em thi tốt nhé”. Anh tin người anh yêu nhất sẽ thi tốt và có một tương lai tươi sáng sau kỳ thi này. Cuộc sống giống như những kỳ thi vậy, thế nên em hãy thi thật tốt để sau này không bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống.

Tất cả những lời chúc thi tốt độc đáo và ý nghĩa trên đây sẽ là những gợi ý hay để bạn thể hiện tinh cảm của mình dành cho bạn bè người yêu trước mỗi kỳ thì, khích lệ tinh thần họ và giúp mang đến những điều may mắn cho người nhận.

Your browser does not support HTML5 video.

Những lời chúc đi thi may mắn dành tặng bạn bè





Theo Phương Hoa/SKCĐ