Những lời chúc thi tốt nghiệp THPT 2020 hay nhất, đọc xong là thấy tràn đầy tự tin quyết thắng

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn bởi dịch bệnh hoành hành ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước, cuộc sống của nhân dân. Và đặc biệt, dịch bệnh đã khiến cho học sinh cả nước phải nghỉ học và học online trong thời gian dài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và ôn thi tốt nghiệp THPT của các học sinh khối lớp 12.

Học sinh lớp lớp 12 sắp bước vào kỳ thi THPT 2020, đây là kỳ thì quan trọng đánh giá khả năng việc tiếp thu kiến thức trong suốt quá trình ngồi trên ghế nhà trường của học sinh. Đồng thời đây cũng là bước đà để các em có thể đến được với ước mơ là những trường đại học mình mong muốn. Vậy nên, để cổ vũ tinh thần các sĩ tử "vượt vũ môn" đừng quên gửi đến họ những lời chúc siêu ý nghĩa nhé.

Dưới đây là gọi ý một số lời chúc thi tốt nghiệp THPT 2020 ngắn gọn, độc đáo và ý nghĩa nhất:

Những lời chúc thi tốt nghiệp THPT 2020 ý nghĩa nhất

1. Đưa tay đây nào, cùng dắt nhau vượt qua vũ môn bạn nhé!

2. Bước vào phòng thi tự tin như núi

Làm bài thi như nước chảy may trôi

Chúc các sĩ tử thi tốt nhé!

3. Cung chúc đi thi một chức nhà

Chúc mừng sĩ tử đăng bình an

Thi xong đem lại niềm hạnh phúc

Đỗ đạt rồi hưởng trọn niềm vui.

4. Hãy coi mỗi cuộc thi như một cuộc chơi, nhưng dù là cuộc chơi anh vẫn hi vọng em sẽ chơi hết mình, em nhé. Cố lên!

5. Thế là 12 năm đèn sách cũng đến lúc cần chứng tỏ bản thân rồi, mày và tao cùng cố gắng nhé, đứa bạn thân mà tao yêu quý nhất. Chúc mày tự tin, làm bài thi thật tốt nhé! Cố lên... Cố lên...

6. Chúc...

Tránh xa điểm 1

Dẹp điểm 2

Bye điểm 3

Xa điểm 4

Trốn điểm 5

Căm điểm 6

Quý báu gì điểm 7

Quyết nhảy qua điểm 8

Bám chặt điểm 9

Vịn chắc điểm 10

7. Chúc em tháy đề ngắn không kiêu, đề dài không nản, đề dễ không chủ quan và đề khó khỏi phải bàn.

8. Phải đỗ tốt nghiệp để:

Bố mẹ tự hào

Hàng xóm ngưỡng mộ

Bạn bè khâm phục

Bản thân sung sướng

Cố lên... Cố lên...

9. Thà đổ mồ hôi trên trang sách còn hơn rơi lệ sau mùa thi nhé. Chúc bạn yêu "vượt vũ môn" thành công, ra khỏi phòng thi hất mặt nhìn trời cười sảng khoái.

10. Chỉ còn vài ngày nữa thôi cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới, vì thế hãy tập trung cao độ để thi tốt nhét. Cầu trời cho bạn thi tốt!

11. Rong chơi nhiều rồi, bỏ qua nhiều cơ hội rồi, ngủ đủ rồi... Lần này chắc chắn phải thành công nhé! Hẹn gặp bạn hiền ở cổng trường đại học.

12. Chúc bạn hiền: Đủ Sức Khỏe - Đủ tự tin - Đủ quyết tâm - Đủ khát khao chiến thắng.

13. Học, học nữa, học mãi = thành công, thành công, đại thành công! Nhưng chúc bạn chỉ phải thi đại học một lần duy nhất chúc bạn có một kỳ thi thật tốt.

14. Anh có thể giúp em làm mọi chuyện, nhưng việc học và việc thi em phải tự mình làm thôi. Không ai có thể giúp em vẽ lên một tương lai tươi sáng, thế nên em hãy học tập và thi thật tốt vì tương lai bản thân mình.

15. Chuyến mang tên "tốt nghiệp THPT 2020" sắp cất cánh, đề nghị các hành khách kiểm tra lại hành trang Kiến Thức, Tâm Lý và Tự Tin. Chuyến bay sẽ đáp cánh xuông đảo "Thành Công" nằm trên biển "Thất Bại". Cùng với 1 chút May Mắn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng chúng ta sẽ đáp cánh tốt đẹp xuống hoàn đảo xanh tươi này. Chú ý hành khách nào ko chuẩn bị tốt sẽ bị rớt xuống biển "Thất Bại" cho loài cá Lêu Lêu ăn thịt. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Những bài thơ chúc thi tốt nghiệp THPT 2020 ý nghĩa nhất

1. Kỳ thi sắp tới đó em ơi

Cố gắng học nhé đừng có lười

Có chí thì nên ta phải nhớ

Một mai đỗ đạt miệng cười tươi.

2. Con đường danh vọng lắm gian truân

Đòi hỏi người ta tính chuyên cần

Muốn sắt thành kim phải bỏ sức

Mong mình thành đạt phản rèn thân!

3. Nếu muốn đỗ đại học

Chỉ có cách quyết tâm

Học ôn cho kỹ càng

Làm bài cho cẩn thận

Kết quả trong tầm ngắm

Đại thắng nhé bạn ơi!

4. 12 năm bước ra trường

Với kỳ thi lớn, với nhiều ước mong

Chúc bạn vững trí, bền lòng

Làm bài thi tốt mang về vinh quang.

5. Con đường thi cử lắm gian truân

Đòi hỏi người ta tính chuyên cần

Muốn sắt thành kim phải bỏ sức

Mong mình thành đạt phải rèn thân.

Những lời chúc thi tốt nghiệp THPT 2020 hay bằng tiếng Anh

1. Well done! It's a fantastic result. Congratulations on passing! You deserve it after so much hard work.

Well done ! Đó là một kết quả tuyệt vời. Chúc mừng đi! Bạn xứng đáng được nó sau khi công việc khó khăn quá nhiều.

2. I know this exams means a lot to you. I've lit a candle and said a small prayer, just for you, asking for luck to be by your side.

Tôi biết kỳ thi này rất có ý nghĩa với bạn. Tôi đã thắp một ngọn nến và nói một lời cầu nguyện nhỏ , chỉ cho bạn, xin may mắn được ở bên cạnh bạn.

3. Upcoming exams, my friend!

Do not try to study dental lazy

There should even have to remember

A smile passed the fresh tomorrow

Kì thi sắp tới bạn tôi ơi!

Cố gắng học nha đừng có lười

Có chí thì nên ta phải nhớ

Một mai đỗ đạt miệng cười tươi.

4. Try to you to beat, if I passed I will give you an invaluable gift. It's passionate kiss and my flaming.

Cố lên bạn hiền, nếu thi đỗ tớ sẽ tặng bạn một món quà vô cùng giá trị. Đó là nụ hôn gió nồng cháy và rực lửa của tớ.

5. Wishing you success in your exams!

Mong rằng bạn sẽ có một mùa thi thật thành công!

6. Wishing you all the very bests for your exams

Mong mọi điều tốt nhất cho kỳ thi của bạn

7. Every time I wish you luck, something miraculous happens in your life. Keeping that tradition alive, here's wishing that you perform to your very best in your exams.

Mỗi khi mình chúc bạn may mắn, thì điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra với cuộc sống của bạn. Giữ truyền thống như thế nên mình cầu mong bạn sẽ làm bài tốt nhất trong kỳ thi của mình.

8. The belief, work, efforts you’ve done to get the goal or success will definitely complete. My best wishes for you.

Niềm tin, công việc, nỗ lực mà bạn đã làm để đạt được mục đích và thành công chắc chắn sẽ hoàn thành. Mong điều tốt đẹp nhất cho bạn.

9. Good luck for your exam

Chúc bạn kỳ thi may mắn

10. All the best for your exam!

Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong kỳ thi của bạn

Theo Thanh Mai/SKCĐ