Trong văn hóa người Việt, lễ Vu lan là một trong số ít các các dịp lễ dành để tôn vinh cha mẹ và các đấng sinh thành. Nhân dịp này, hãy chọn một món quà nhỏ và ý nghĩa cùng dành tặng những lời chúc Vu lan báo hiếu cha mẹ 2020 ngắn gọn, ý nghĩa nhất.



1. Gửi cha mẹ kính mến! Cha mẹ là mặt trời và mặt trăng ngày ngày nhẫn nại nuôi dưỡng và soi sáng cho cuộc đời con có được hào quang như ngày hôm nay. Con mong cha mẹ mạnh khỏe, một đời viên mãn sum vầy bên con cháu.



2. Nếu ai đó hỏi rằng đặc ân lớn nhất của cuộc đời con là gì. Con chắc chắn sẽ nói rằng cha mẹ chính là món quà lớn lao nhất ông trời ban tặng cho con. Con tự hào biết bao vì được làm con của cha mẹ, cảm ơn cha mẹ vì những điều tuyệt vời dành cho con.



5. Cha mẹ thân yêu của con. Con kính chúc cha mẹ không chỉ ngày Lễ Vu Lan mà tất cả các ngày trong năm đều mạnh khỏe, viên mãn. Được nhìn thấy cha mẹ cười tươi, ăn cùng chúng con những bữa cơm đầm ấm mỗi ngày là niềm hạnh phúc của chúng con.



6. Cảm ơn cha mẹ đã cho con những bài học đầu đời ý nghĩa, nếm trải mọi đắng cay ngọt bùi và để con được vấp ngã trong vòng tay cha mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ như ngọn hải đăng soi sáng để con không lầm đường lạc lối. Ân đức của cha mẹ con không thể nào quên.



8. Thêm một mùa Vu lan nữa tới, chúng con xa nhà mà mỗi ngày đều nặng trĩu nỗi lòng chưa thể báo đáp công ơn của cha mẹ. Kính mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe, yên lòng. Công ơn lớn lao của cha mẹ luôn khắc ghi trong trái tim con.



9. Mỗi ngày nhìn thấy mái tóc cha thêm nhiều sợi bạc, gương mặt mẹ lại hằn sâu những nếp nhăn là lòng chúng con càng thêm đau xót. Mong muốn lớn nhất của chúng con là cha mẹ sức khỏe, mỗi ngày có nhiều niềm vui. Con hứa sẽ không để cha mẹ thêm bận lòng.



10. Mỗi mùa Vu lan về, con luôn tự nhắc bản thân nỗ lực hết mình để sớm công thành danh toại, làm cha mẹ yên vui. Chúc cha mẹ mãi bình an và sống đời bên con cháu.



11. Mỗi lần nhớ lại bị cha đánh đòn, bị mẹ la mắng con lại không quên ánh mắt buồn rầu của cha mẹ đã từng vì con mà đau lòng tới mức nào. Giờ đây con đã trưởng thành rồi, con tự hứa sẽ không làm cha mẹ phiền lòng nữa. Chỉ mong cha mẹ luôn mạnh khỏe và an yên cùng con vượt qua mọi khó khăn.



12. Ba là trụ cột cho mái ấm gia đình để chúng con tin tưởng tìm về. Mẹ là vòng tay yêu thương luôn theo sát che chở cho con. Đã bao mùa Vu lan đi qua, công lao dưỡng dục của cha mẹ con không bao giờ quên. Món quà nhỏ thay lời tri ân con gửi tới cha mẹ.



13. Mỗi lần vấp ngã trên đường đời con luôn tự tin vì mái ấm gia đình ta và vòng tay yêu thương của cha mẹ chở che đợi con về. Con sẽ luôn nỗ lực vì tình yêu thương của cha mẹ. Kính mong cha mẹ trường thọ, mãi hạnh phúc bên con.



14. Cha mất sớm, con không bao giờ hình ảnh mẹ tảo tần sớm hôm lo cho chị em con. Mẹ hãy yên tâm vì chúng con luôn ở đây bên cạnh và bảo vệ mẹ, sẽ mãi không xa rời vòng tay mẹ.



15. Cha kính yêu, chú gà trống chăm chỉ và đáng yêu nhất trần đời của con. Cha mãi là niềm tự hào của con. Dù có thế nào con cũng mong cha hạnh phúc, bớt vất vả sớm hôm lo lắng cho con. Gửi cha lời chúc sức khỏe và ngàn cái ôm thắm thiết.



16. Mẹ ơi, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ là bài hát thần tiên. Mẹ là bóng mát trên cao. Là mắt sáng trưng sao là ánh đuốc trong đêm khi con lạc lối… Ngàn lời tri ân dành tặng mẹ nhân ngày Lễ Vu lan 2020.



17. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha"

Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2020.....con kính chúc cha mẹ sức khỏe, an lành, phước độ mãi vui vầy bên con cháu.



18. Mẹ kính yêu, trong lòng con mẹ là người có thể thay thế tất cả nhưng không có ai thay thế được mẹ. Con chỉ có mình mẹ là người yêu quý nhất trên đời. Gửi tặng ngàn lời yêu thương đến mẹ nhân ngày lễ Vu lan 2020.



19. Kinh Nhẫn Nhục Phật có răn rằng: “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.

Chúng con nguyện ghi nhớ công lao của cha suốt đời. Nếu con có từng làm gì trái ý mong cha luôn bao dung và yêu thương chúng con. Cầu xin trời Phật cho cha thân yêu mạnh khỏe, viên mãn.



20. Trong mắt con, cha là người đàn ông mẫu mực nhất trần đời. Mẹ là người phụ nữ đáng yêu, đức hạnh nhất thế giới. Kính mong cha mẹ thân yêu một đời an lạc, phước lành cùng con cháu.

Your browser does not support HTML5 video.

Mách bạn những điều nên làm trong ngày Lễ Vu Lan