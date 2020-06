Những lỗi diện áo phông đi làm chị em hay mắc phải, sửa ngay kẻo bị chê là thiếu chuyên nghiệp

Áo phông thường được coi là item đậm chất thời trang đường phố hoặc ngày thường, tuy nhiên vào mùa hè nóng nực như vậy, chị em hoàn toàn có thể diện món đồ này đi làm. Tất nhiên, do môi trường công sở đòi hỏi tính chuyên nghiệp, không phải nàng nào cũng biết diện áo phông đúng cách. Đừng phạm những lỗi diện áo phông đi làm sau đây, kẻo bị đồng nghiệp chê là thiếu chuyên nghiệp nhé.

Phối áo phông với quần jeans rách

Nếu là một set đồ street style thì áo phông đi kèm jeans rách là một lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, trong công việc, áo phông là item trẻ trung, thoải mái nên phải đi kèm với một món đồ đứng dáng, chỉnh tề.

Bạn nên chọn mix áo phông với quần âu ống đứng hoặc ống rộng, nếu muốn bánh bèo một chút thì chân váy suông hay chân váy xòe không họa tiết sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Nếu mặc áo phông khi đi làm, bạn nên tránh diện cùng giày thể thao bởi chúng không hợp với nơi công sở, thay vào đó nên diện với sandal hoặc guốc mũi nhọn để tăng tính thanh lịch, lịch sự.

Diện áo phông họa tiết lòe loẹt, màu mè

Áo phông basic thì đơn điệu thật, trong khi đó áo họa tiết vừa bắt mắt, hợp thời trang lại còn hack tuổi cực chuẩn. Thế nhưng trong môi trường công việc, những chiếc áo phông với hình thù kì quái hay màu sắc họa tiết lại không hề phù hợp chút nào. Để không bị lệch pha hay thiếu nghiêm túc, hãy chọn cho mình những chiếc áo phông trơn với màu nhạt như be, xám,... nếu có họa tiết thì có thể là với chữ hoặc những hình nho nhỏ... Như vậy bạn sẽ tạo nên một set đồ công sở vừa thoải mái vừa đủ chỉn chu.

Áo phông dáng lửng hay croptop

Áo phông dáng lửng là một món đồ giúp cải thiện chiều cao, lại giúp khoe dáng đẹp eo thon, tuy nhiên chúng hoàn toàn không hợp diện đi làm. Kiểu áo này có phần phóng khoáng, nửa kín nửa hở, có thể gây "ngứa mắt" trong môi trường công sở.

Thay vào đó bạn nên chọn một chiếc áo phông dài quá eo một chút để có thể sơ vin gọn gàng, hoặc nếu chỉ có dáng lửng thì nên chọn những chiếc có cổ để tăng phần lịch sự.

Áo phông mỏng tang, xuyên thấu

Những chiếc áo phông với lớp vải mỏng tang, xuyên thấu chỉ thích hợp để mặc ở nhà hoặc dạo phố thôi. Những chiếc áo thun mỏng tang rất dễ để lộ nội y, khiến các nàng vô tình trở nên kém sang, thiếu chuyên nghiệp.

Do đó, khi lựa chọn kiểu áo thun mặc đi làm, bạn nên mua những chiếc áo có chất lượng vải tốt, dày dặn, phom đứng, không quá bó sát.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ