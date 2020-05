Xót xa lời nhắn bạn cùng lớp gửi nam sinh tử vong vì cây phượng đè: “Mong kiếp sau làm bạn...”

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi sự việc đau lòng đó xảy ra với 18 em học sinh trường THCS Bạch Đằng ( TP.HCM ) nhưng dư luận vẫn chưa hết xót xa, bàng hoàng.

Trong đám tang em Kiên - học sinh tử vong vì cây phượng đè, bên cạnh các lãnh đạo, đoàn thể cùng một số nghệ sĩ đến động viên gia đình còn có sự xuất hiện của đông đảo bạn bè cùng lớp em.

Hôm nay ngày 29/5, linh cữu em Kiên được an táng tại nghĩa trang Đa Phước





Cậu bé xấu số đã ra đi vĩnh viễn, khép lại tuổi đời còn quá trẻ nhưng trong tâm trí của các bạn nhỏ, Kiên vãn luôn còn đây. Các em đã dùng những dòng thư viết vội, trong sự thương nhớ vô vàn để gửi đến Kiên, đưa tiễn em về nơi an nghỉ.



“Gửi Trung Kiên”, cô bạn Mai Trần Phương Ngân viết “kiếp này không làm bạn, không học chung được nữa thì kiếp sau chúng ta làm bạn chung tiếp nha”.



Cậu bạn Mạnh Cường nhắn: "Ông là người bạn tốt của tôi từ tiểu học và năm nay là học kỳ một ta học chung chơi chung. Ở học chị Thủy tôi và ông học rất vui nhưng khi ông mất đi tôi đã rất buồn. Tôi mong ông sẽ ở trên thiên đàng sẽ phù hộ tôi học giỏi nha, tôi mong ông sống tốt trên thiên đàng nha".



"Gia đình, mọi người sẽ không bao giờ quên mày. Cảm ơn, cảm ơn mày rất nhiều vì đã đến bên bạn. Cảm ơn!", Phương Anh viết.



“Ngủ ngon nhé Kiên, hãy nhắm mắt thanh thản”.



"Mày ra đi thanh thản nha, đừng có lo ở đây tụi tao sẽ giúp ba mẹ mày. Tao xin lỗi vì lâu nay tao hay la mày… Tao vẽ hộp cơm cho mày đấy! Vui lên nhé bạn của tao".



Mặc dù số lượng lá thư chưa đông đủ vì còn có một số bạn còn phải điều trị tại Mặc dù số lượng lá thư chưa đông đủ vì còn có một số bạn còn phải điều trị tại Bệnh viện , nhưng lời nhắn gửi con trẻ, hồn nhiên và thật tâm từ bạn bè Kiên đều khiến ai nấy cảm động.



Hi vọng nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai với gia đình Kiên để nuôi nấng em trai nhỏ bé, chưa kịp gặp mặt anh trai nên người.



Mọi người sẽ mãi nhớ về em!

Đoàn người đưa tiễn em về cõi vĩnh hằng

Theo Minh Tú/SKCĐ