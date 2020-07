Combo du lịch giá rẻ lên ngôi, cần làm gì để tránh khỏi những chiêu trò lừa đảo của các phòng vé?

Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế, chính bởi vậy mà vấn đề chi phí cũng là rào cản lớn đối với những tín đồ du lịch hiện nay. “Combo du lịch” là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong những ngày muốn đi du lịch nhưng không có nhiều tiền. So với việc tự đặt vé, tự đặt phòng hay đặt tour du lịch thì combo du lịch được cho là lựa chọn thông minh và tiết kiệm hơn, đặc biệt là đối với du lịch trong nước.

Không giống với tour du lịch, combo du lịch là hình thức du lịch trọn gói nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái về lịch trình, chỗ ăn, chơi, ngủ nghỉ… So với việc tự đặt vé, tự đặt phòng hay đặt tour du lịch thì combo du lịch được cho là lựa chọn thông minh và tiết kiệm hơn, đặc biệt là đối với du lịch trong nước. Vì vậy, các gói du lịch bán theo combo hiện đang thu hút sự quan tâm, lựa chọn của nhiều du khách.

Những combo du lịch phổ biến hiện nay thường là: combo vé máy bay khứ hồi và khách sạn, combo vé máy bay khứ hồi và vé tham quan, combo khách sạn và ăn uống…. Để kích cầu du lịch, các công ty, đơn vị lữ hành cũng thường xuyên tung ra nhiều combo giá rẻ để kích cầu khách hàng.

Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm, du khách sẽ rơi vào chiêu lừa đảo, mất tiền mà không nhận được combo như quảng cáo. Thậm chí, có đơn vị bán combo đã ôm tiền của du khách và biến mất. Trường hợp lừa đảo của phòng vé Anh Anh (phố Núi Trúc, Q. Ba Đình) là một bài học dành cho nhiều người.

Để thu hút sự quan tâm của du khác và các cộng tác viên bán combo du lịch, phòng bé Anh Anh đã ting ra combo bé máy bay và khách sạn tại Nha Trang chỉ với giá trên 2 triệu đồng. Với mức giá hấp dẫn, nhiều người đã chuyển tiền để mua combo du lịch này. Nhưng sau khi đã thu được hàng tỷ đồng của khách hàng, chủ phòng vé Anh Anh đã biến mất.

Để không bị rơi vào bẫy lừa đảo khi mua combo du lịch, du khách cần lưu ý những điều sau:





Lựa chọn những combo du lịch giá rẻ của những công ty uy tín

Bạn nên mua combo du lịch giá rẻ trong trường hợp đó là combo du lịch được cung cấp bởi những công ty du lịch uy tín. Điều đó giúp bạn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ mặc dù giá rẻ. Vì hầu hết khi tung ra các gói combo du lịch giá rẻ thì công ty du lịch sẽ hỗ trợ cho bạn một phần chi phí trong gói combo đó, giúp bạn được trải nghiệm dịch vụ tốt nhưng khoản chi phí vẫn trong khả năng.

Việc lựa chọn này giúp bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Các công ty du lịch uy tín cũng có những chính sách bảo hành về chất lượng, sẵn sàng giải quyết những vấn đề mà bạn gặp phải.

Combo du lịch giá rẻ phù hợp với thời gian, nhu cầu của bạn

Nhiều người vì ham giá rẻ nhưng lại không chú ý tới thời gian bay, địa điểm… dẫn đến việc đặt mua combo du lịch nhưng lại không sắp xếp được thời gian để đi, điều này gây nên lãng phí, rẻ lại thành đắt. Chính vì vậy khi đứng trước những combo du lịch giá rẻ bạn cũng cần xem xét chúng có phù hợp với nhu cầu của mình hay không.

Combo du lịch có nên có bảo hiểm du lịch cho suốt hành trình

Sẽ thật tuyệt nếu gói combo du lịch giá rẻ của bạn có bảo hiểm du lịch đi kèm. Điều này giúp bạn có thể yên tâm đi du lịch cũng như giảm thiểu được rủi ro trong những trường hợp không may xảy ra.

Luôn tìm hiểu kỹ các thông tin trong combo du lịch trước khi mua

Chỉ nên đặt mua combo du lịch giá rẻ khi bạn đã tìm hiểu kỹ càng các thông tin có trong combo du lịch đó. Cụ thể như thời gian áp dụng combo, combo dành cho gia đình hay dành cho 1 người… Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn cần hỏi rõ đơn vị cung cấp combo du lịch để được giải đáp kỹ lưỡng nhất.

Ưu điểm nổi bật nhất của combo du lịch chính là sự tiện lợi dành cho khách hàng. Với hình thức du lịch này bạn sẽ không phải tốn nhiều công sức để đặt vé, tìm nơi ở phù hợp… mà các thông tin sẽ được các đơn vị bán combo cung cấp chi tiết, chân thực giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng. Vì vậy, hãy là một du khách thông thái và lựa chọn cho mình những combo du lịch chất lượng và tiện ích nhất với những kinh nghiệm nêu trên nhé!

Theo Minh Phương: SKCĐ