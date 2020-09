Yêu Em Từ Dạ Dày: Dân tình 'ngộp tính' khi cặp đôi chú cháu dọn về chung một nhà

Chỉ trong những tập đầu, phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư) và Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) đã khiến người xem đứng ngồi không yên. Có vẻ như, khoảng cách 18 tuổi không là gì, bởi cả 2 liên tục tung thính ngọt lìm khiến dân tình quắn quéo.



Từ khi thuyết phục được Thắng Nam về làm đầu bếp riêng cho mình thì có vẻ Lộ Tấn đã xác định được tình cảm của mình, tấn công liên tiếp không để đối phương... tẩu thoát. Ông chú đã tìm đến 'tay chơi' Mạnh Tân Kiệt để học hỏi kế sách cưa cẩm gái hiệu quả nhất.



Một trong những kế sách Mạnh Tân Kiệt gợi ý cho Lộ Tấn là tặng hoa hồng. Tuy nhiên, khác xa với tưởng tượng của Lộ Tấn và biết bao khán giả khác, Thắng Nam thản nhiên cắt hoa, giã hoa và dùng hoa này để nấu ăn, không hề xúc động một chút nào.



Lần đầu thất bại không là gì. Lộ Tấn tiếp tục sử dụng nhan sắc của mình làm kế sách tiếp theo. Theo lời Mạnh Tân Kiệt, ông chú canh đúng 5h chiều, ngồi đúng góc có ánh sáng chiếu vào và ngồi đọc sách. Tuy nhiên, thấy cảnh tượng này Thắng Nam liền đuổi anh ra khỏi bếp, không bị vẻ tiêu sái của đối phương làm điêu đứng.



Kế sách không được, Lộ Tấn quyết định để mọi thứ xuôi theo tự nhiên. Anh không ngừng để lộ những điểm mạnh của mình cho nàng thấy, chăm sóc quan tâm đối phương từng ly từng tí. Anh lau tóc cho Thắng Nam khi tóc cô dính bẩn, lấy giúp cô cây bút trên nóc tủ. Tranh thủ cơ hội, Lộ Tấn làm thêm những ảnh động gần gũi, mờ ám khiến Thắng Nam thẹn thùng.



Đặc biệt, trong tập 5 Đặc biệt, trong tập 5 Yêu Em Từ Dạ Dày , Lộ Tấn quyết định dọn ở chung với Thắng Nam để thay đổi mối quan hệ. Cả hai dùng cốc đôi, chẳng may có với nhau nụ hôn đầu. Anh còn chủ động thay bóng đèn, thể hiện đúng chức trách một người đàn ông trong gia đình



Dù chưa chính thức yêu đương nhưng Lộ Tấn và Thắng Nam đã khiến khán giả 'ngọt ngấy' thế này rồi, đến khi xác định mối quan hệ thì sẽ còn mặn nồng như thế nào nữa.



Phim Yêu Em Từ Phim Yêu Em Từ dạ dày phát sóng trên WETV vào 19h thứ Ba và thứ Tư hàng tuần.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ