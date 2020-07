Những món ăn ngon nhất Quy Nhơn không thử sẽ tiếc cả đời

Ẩm thực mỗi một vùng miền đều sở hữu những nét đặc trưng riêng và ẩm thực Quy Nhơn cũng không ngoại lệ. Những Món ăn ngon nhất Quy Nhơn không chỉ nhận được cơn mưa lời khen từ du khách trong nước và quốc tế, mà nó còn thể hiện cho văn hóa độc đáo của mảnh đất võ Bình Định đáng tự hào.

Bánh xèo tôm nhảy – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

Không khó để tìm bánh xèo ở khắp mọi nơi trên đất nước ta, nhưng bánh xèo ở Quy Nhơn lại có hương vị hết sức đặc biệt từ nước chấm cho đến cách thức làm bánh. Nhân bánh xèo ở Quy Nhơn được làm từ những con tôm đất đỏ au và tròn mẩy, tươi mới mà khi qua bàn tay điêu nghệ của người làm bánh, vỏ bánh cùng nhân bánh mới hòa quyện, giòn rụm và ngon khó cưỡng.

Với những người không ăn được hải sản, bánh xèo được thay thế bằng những miếng thịt bò tái mềm, ăn cùng hành lá, giá đỗ, hành tây và cuốn kèm với các loại rau sống như rau thơm, xà lách, lá hẹ, xoài xanh... tạo một hương vị hết sức thanh tao mà bất cứ ai cũng vô cùng yêu thích.

Bánh hỏi cháo lòng – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

Bánh hỏi cháo lòng là một món ăn sáng quen thuộc của người dân đất võ. Bánh hỏi gần như là bún nhưng thay vì bún sợi to như chúng ta thường ăn thì sợi bún trong bánh hỏi cháo lòng rất nhỏ, được làm từ bột gạo tám thơm ngon qua bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề. Bánh hỏi ăn ngon hơn khi được thao thêm một lớp dầu ở trên để tăng thêm vị béo và không thể thiếu lá lẹ đã xắt nhỏ tạo màu cho món ăn. Ăn kèm với bánh hỏi là thịt heo luộc hoặc lòng heo giúp món ăn trở nên ngọt thơm, chấm cùng nước mắm chua cay tạo nên một hương vị hết sức ấn tượng mà không nơi đâu sánh bằng.

Bún cá – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

Không biết từ bao giờ, bún cá lại trở thành món ăn biểu tượng mang tinh hoa của xứ biển đầy nắng và gió này. Bún cá ở Quy Nhơn hết sức độc đáo từ cách chế biến các nguyên vật liệu cho đến Cách làm chả cá và công thức nước lèo được ninh từ xương cá tươi, thêm ít hành tím, quả thơm... tạo nên nước dùng trong veo, ngọt vị mà không bị tanh nồng của biển cả.

Bánh bèo chén – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

Bánh bèo chén tuy không bắt nguồn từ Quy Nhơn nhưng nếu có cơ hội đến nơi đây, bạn nên một lần thưởng thức món ăn ngon nhất Quy Nhơn này. Bánh bèo Quy Nhơn được làm từ bột gạo, ở trên phủ một lớp hẹ cắt nhỏ cùng chà bông, tôm và đậu phộng rang giã nhỏ. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bánh mì chiên giòn – phiên bản mới của bánh bèo để thưởng thức. Bánh mì sẽ được cắt hạt lựu, chiên giòn, sau đó rưới đều nước mắm chua ngọt để món ăn thêm phần đậm đà, hấp dẫn.

Bánh ít lá gai – món ăn ngon nhất Quy Nhơn





Bánh ít lá gai không chỉ là một thức bánh thơm ngon mà đây còn là thứ đặc sản được đông đảo du khách chọn làm quà sau chuyến du lịch của mình. Bánh mềm, dẻo, có độ ngọt vừa phải với nguyên liệu chính từ lá gai, đậu xanh, dừa, gừng... tạo nên một món bánh vừa dung dị nhưng đầy tinh tế, hấp dẫn.

Chả ram tôm đất – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

Chả ram tôm đất luôn nằm trong top những món ăn ngon nhất Quy Nhơn bạn không nên bỏ lỡ. Với nguyên liệu chính đơn giản từ tôm đất, thịt ba chỉ, bánh tráng... nhưng món chả ram này khiến bạn ăn mãi không ngán bởi hương vị tinh tế, nhẹ nhàng luôn làm hài lòng mọi du khách khó tính nhất.

Nem chua nướng – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

Khác với nem chua Thanh Hóa, nem chua rán Hà Nội, nem chua nướng Quy Nhơn được làm từ thịt heo xay gói trong lá chuối hoặc lá ổi. Nem nướng có độ dai giòn và rất thơm, thường được cuốn cùng bánh tráng, thêm rau diếp cá, dưa leo, khế hay xoài xanh, hẹ, húng quế... Rồi sau đó chấm ngập trong nước chấm chua ngọt tạo một hương vị hết sức ấn tượng.





Ốc Quy Nhơn – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

“Ngon - bổ - rẻ” là những gì mà du khách nhớ về món ốc ở Quy Nhơn. Ốc Quy Nhơn được chế biến thành rất nhiều món như ốc xào me, ốc hấp sả, ốc nướng, ốc xào tỏi... với giá thành rất “hạt dẻ”. Chỉ chưa đến 100.000 đồng/người, bạn có thể thoải mái thưởng thức những món ốc hảo hạng ở vùng biển xinh đẹp này rồi!

Bánh mì lagu – món ăn ngon nhất Quy Nhơn

Bánh mì lagu cũng món một trong những món ăn sáng phổ biến ở Quy Nhơn được nhiều người ưa thích. Món ăn bao gồm thịt heo hầm mềm, cà rốt, khoai tây, các loại đậu... mang đến một hương vị đậm đà, nóng hổi rất phù hợp trong những ngày mưa lạnh.

Ẩm thực Quy Nhơn giản dị, mộc mạc như chính cuộc sống và con người nơi đây. Tuy nhiên sự dung dị ấy lại tạo nên những món ăn hết sức thanh tao, nhã nhặn mà khi thưởng thức rồi bạn sẽ lưu luyến mãi.

