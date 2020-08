Gợi ý những món quà tặng cha mẹ ý nghĩa nhất trong lễ Vu lan 2020

Lễ Vu lan làm sao có thể thiếu hoa, đặc biệt là hoa hồng. Hoa tươi là món quà phổ biến dành tặng phái đẹp, nó đều có giá trị trong mọi dịp lễ.



2. Quần áo



Quần áo cũng thường được lựa chọn làm quà tặng phù hợp với mọi dịp lễ. Người lớn tuổi thường ít chú ý tới diện mạo bên ngoài, ở nhà hay ăn mặc xuề xòa chỉ khi có công chuyện ra ngoài mới ăn vận lịch sự.



Nếu cha mẹ bạn không có quá nhiều quần áo, hãy dành dụm tiền để tặng cho họ một bộ đồ cao cấp càng tốt. Hãy dành tặng cha một chiếc sơ mi kèm cà vạt với họa tiết và màu sắc mà cha yêu thích để ông được diện trong những dịp trong đại.



Với mẹ, tùy theo độ tuổi bạn có thể tặng bà một chiếc áo dài, một chiếc đầm hay chiếc áo kiểu tùy ý. Hãy chú ý tới cân nặng, chiều cao của các mẹ để nhờ nhân viên chọn đươc kiểu dáng phù hợp. Còn nữa phải chú ý tới màu da của mẹ để chọn màu sắc và họa tiết tránh bị già quá hay trẻ quá. Mỗi khi đi sự kiện quan trọng, cha mẹ lại diện bộ đồ mới và khoe với mọi người được con cái tặng mới tự hào làm sao.



Tuổi cao sức khỏe của cha mẹ cũng ngày một yếu đi, do đó các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ là món quà thực sự thiết thực. Người già rất dễ gặp vấn đề về huyết áp và tiểu đường nên máy đo huyết áp và máy đo đường huyết là rất cần thiết.

Máy đo huyết áp để theo dõi huyết áp tại nhà và xử lý kịp thời các biến chứng ở người cao tuổi. Máy đo đường huyết để đo nồng độ đường trong máu là rất cần thiết với những ai mắc bệnh tiểu đường. Chiếc máy sẽ gián tiếp giúp người bệnh cân nhắc chế độ ăn uống.

Người già thường xuyên bị đau nhức mỏi đặc biệt đau cổ, đau vai gáy, đau lưng hay đau các khớp. Do vậy một chiếc máy massage cầm tay hay ghế massage chắc chắn là có công dụng lớn lao để xoa bóp, giảm đau.



Ngoài ra, tùy vào tình trạng sức khỏe có thể mua tặng cha mẹ máy xông mũi họng, máy lọc không khí hay máy trợ thính. Lễ Vu lan báo hiếu 2020 còn gì tuyệt hơn là dành tặng cha mẹ những lời yêu thương và đền đáp.



4. Các loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng



Bên cạnh các thiết bị chăm sóc sức khỏe thì các loại thuốc bỏ hay thực phẩm chức năng cũng rất có ý nghĩa với người cao tuổi. Hãy căn cứ vào tình trạng sức khỏe của cha mẹ để lựa chọn loại thuốc bổ phù hợp.



Nếu cha uống nhiều rượu hay có vấn đề về mỡ máu, cao huyết áp thì nên chọn các loại thực phẩm chức năng giải độc gan, giảm cholesterol.



Nếu mẹ bị huyết áp thấp hay đau đầu chóng mặt thì nên chọn các loại thuốc hoạt huyết dưỡng não, thực phẩm chức năng ổn định huyết áp... Ngoài ra bạn có thể mua tặng cha mẹ các loại siêu thực phẩm như nấm linh chi hay nhân sâm, yến sào... Con cái thể hiện sự chăm lo cho sức khỏe cha mẹ quả là món quà quý giá cho dịp lễ Vu lan.



5. Một chuyến du lịch



Cha mẹ năm xưa thường xuyên vất vả lo cái ăn cái mặc cho các con mà nhiều khi phải từ bỏ nhiều thói quen sở thích hay thậm chí là ước mơ.



Các bậc cha mẹ chưa dịp được đi thăm thú nhiều nơi thì một chuyến du lịch sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa. Bạn có thể mua vé cho cha mẹ đi chơi riêng hoặc chuyến đi của cả gia đình. Không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi cùng nhau.



Trang sức không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn mang ý nghĩa phong thủy cầu bình an, sức khỏe. Với người cao tuổi, không nhất thiết phải tặng món đồ trang sức thật sự đắt tiền quý giá.



Một chiếc vòng ngọc trai hay mặt dây chuyền hình hoa sen chắc chắn sẽ khiến các mẹ hài lòng. Hoặc một chiếc vòng cổ có hình chữ "vạn" bằng vàng tượng trưng cho chân lý, sự may mắn trong Phật giáo. Người già cũng rất thích đeo các vòng phong thủy bằng đá thạch anh với màu sắc phù hợp với mệnh.



Ngoài ra, lắc tay, vòng tay hay ghim cài áo bằng chất liệu gỗ được chạm khắc tinh xảo cũng rất phù hợp làm quà tặng lễ Vu lan 2020.

