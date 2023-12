Những ngôi trường ở Việt Nam ĐẸP ĐẾN MỨC khiến giới kiến trúc thế giới phải ngỡ ngàng: Có trường tận vùng sâu vùng xa

Đây là những ngôi trường được đánh giá cao về kiến trúc.

1. Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh

Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh, tọa lạc tại KP Đông Tân, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, là ngôi trường ngoài công lập có chất lượng giáo dục cao. Ngôi trường này do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, với tổng kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 120 tỷ đồng.

Trường có tổng diện tích sàn hơn 6.560 m2, trong khu đất khoảng 5.300 m2, chiều cao tối đa 5 tầng để không vượt quá chiều cao của cây cối xung quanh. Công trình được tạo thành một khối địa lý có độ dốc hài hòa với khoảng sân xung quanh nhằm tránh cảm giác như một phiến đá đột ngột xuất hiện.

Trường hoạt động từ năm 2010, đến năm 2012 trường vinh dự cùng lúc đạt hai giải thưởng kiến trúc quốc tế là: giải Futur Arc (giải kiến trúc xanh Châu Á) và giải nhì Wann của Hoa Kỳ. Hiện trường có 29 lớp gồm ba cấp học, hơn 850 học sinh và 80 giáo viên, công nhân viên. Nhiều năm liền nhà trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT 100%, số học sinh đỗ đại học, cao đẳng trên 80%, có nhiều giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua, học sinh giỏi các cấp,...

2. Trường mầm non Những Bông Hoa Nhỏ

Năm 2016, trường mầm non Những Bông Hoa Nhỏ tại đường Nguyễn Thị Tồn, TP Biên Hoà, Đồng Nai lọt vào danh sách 30 đề cử cho giải thường kiến trúc quốc tế RIBA. Đây là giải thưởng được tổ chức bởi Viện Kiến trúc hoàng gia Anh (Royal Institute of British Architects - RIBA).

Trường được thiết kế mô phỏng theo hình dáng của loài cỏ ba lá, không gian rất gần gũi với thiên nhiên và tràn ngập màu xanh. Ê-kíp lên ý tưởng thiết kế ngôi trường gồm các kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Takashi Niwa.

3. Trường Mầm non Bó Mon

Trường Mầm non Bó Mon ở Sơn La là dự án từ thiện được xây dựng vào năm 2018. Năm 2019, Bó Mon đi vào hoạt động. Ban đầu, trường có khoảng 70 học sinh, là người H'Mông, cùng một giáo viên cắm bản.

Trường Bó Mon được thiết kế trên ý tưởng kết hợp giữa thẩm mỹ, bền vững và tính năng sử dụng thuận tiện, thoải mái. Trong quá trình xây dựng, họ gặp nhiều khó khăn do ngân sách hạn chế cùng vị trí địa lý không thuận lợi.

Phòng học, phòng nội trú của giáo viên, phòng hỗ trợ ngăn cách nhau bởi sân chơi. Trung tâm của ngôi trường được thiết kế theo phong cách mở, đảm nhận nhiều chức năng và có mái che. Mái che trong trường uốn lượn, rộng, gồm hai lớp tôn để tăng hiệu quả cách nhiệt, tạo không gian râm mát cho học sinh chơi đùa. Nhìn tổng thể, kiến trúc ngôi trường hòa hợp cùng thiên nhiên xung quanh.

Phần mái được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế việc phải dùng thiết bị chiếu sáng. Trong quá trình thiết kế, xây dựng, nhóm kiến trúc sư cũng chú trọng tới hệ thống thông gió.

Ngôi trường trồng cây ở lối vào để xanh hóa không gian. Kết hợp với cấu trúc kim loại uốn lượn mềm mại, ngôi trường sở hữu kết cấu duyên dáng, hòa cùng đồi núi xung quanh. Kiến trúc trường Bó Mon đơn giản, không chỉ là nơi học tập cho trẻ mẫu giáo mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa của người dân.