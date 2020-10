Sau vụ group antifan, Hương Giang bị đào lại hàng loạt phát ngôn mâu thuẫn với nhau

Chỉ sau một thời gian ngắn thành lập, tối 29/10 group antifan của Hương Giang đã chính thức cán mốc 100.000 thành viên. Điều đáng nói, con số này vẫn đang ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Đến trưa 30/10, group antifan đã vượt qua con số 110 nghìn thành viên.



Với tốc độ tăng trưởng này, Hoa hậu Hương Giang đang dần vượt qua nhiều nghệ sĩ khác để trở thành nhân vật nổi tiếng sở hữu lượng antifan đông đảo nhất nhì Vbiz. Lý giải về việc nàng hậu bị ghét, nhiều người cho rằng do Hương Giang xuất hiện trên truyền hình quá dày đặc, đặc biệt là những gameshow truyền hình hot, nói và giảng giải quá nhiều đạo lý dù chưa có kinh nghiệm sống cũng như tuổi đời dày dặn. Đặc biệt, nhiều phát ngôn của cô còn mâu thuẫn với nhau.

Hương Giang mời công an vào cuộc

Sau vụ việc này, Hoa hậu Hương Giang đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái cho biết đã nhờ công an vào cuộc làm việc với antifan đúng như tuyên bố trước đó. Nữ ca sĩ cũng bật mí sẽ cho ra mắt một series mang tên "Sao kết bạn cùng antifan".



Giữa lúc biến đang 'căng đét', nhiều cư dân mạng đã lùng sục lại những phát ngôn cả mới cả cũ của Hương Giang trong các chương trình. Nhìn lại loạt phát ngôn mâu thuẫn của nàng hậu, không ít người hoang mang vì không biết đâu mới là quan điểm thật sự của cô.



Hồi tháng 3/2020: Hồi tháng 3/2020: Hương Giang khẳng định: "Antifan là thứ gì đó rất thư giãn, tôi không quan tâm và thấy thương cho họ" nhưng đến tháng 10 lại nhấn mạnh: "Những lời bịa đặt, bôi nhọ, miệt thị thì tôi không chấp nhận và tôi sẽ làm đến cùng vụ việc này theo đúng Pháp luật " trong bài đăng dài đáp trả antifan.



Tháng 6/2020, Hương Giang thừa nhận bản thân có tu sửa vòng 1 nhưng chỉ một tháng sau lại khẳng định bản thân đẹp tự nhiên 'không có sửa'.

CĐM soi ra nhiều phát ngôn mâu thuẫn của Hương Giang



Cũng trong tháng 7/2020, nàng hậu còn chắc nịch "Tôi chưa đến mức cần một người đàn ông bên cạnh để thấy yên bình". Tuy nhiên, mọi chuyện đều đã thay đổi khi có Matt Liu và phát ngôn tháng 8/2020 của cô nàng như sau: "Em chỉ ở nhà và muốn học nấu ăn thôi. Đã có lúc em nghĩ rằng thôi bây giờ không cần làm người nổi tiếng gì nữa, chỉ cần ở nhà nấu cơm, rửa bát cho người ta cũng hạnh phúc rồi".



Tháng 7/2020, Hương Giang khẳng định: "Phụ nữ nên độc lập về tài chính" nhưng sau đó lại thay đổi 180 độ: "Tuyệt vời khi lấy được đàn ông giàu nhưng mình phải được hưởng".



Nói về lý do thi hoa hậu, lúc thì Hương Giang bảo: "Tôi cần những cuộc thi như Hoa hậu Chuyển giới để cống hiến khả năng, truyền bá thay đổi nhìn nhận về thế giới" nhưng lúc cô lại khẳng định: "Tôi thực sự thích hào quang và sự nổi tiếng. Ở VN cách nhanh nhất để trở thành Nói về lý do thi hoa hậu, lúc thì Hương Giang bảo: "Tôi cần những cuộc thi như Hoa hậu Chuyển giới để cống hiến khả năng, truyền bá thay đổi nhìn nhận về thế giới" nhưng lúc cô lại khẳng định: "Tôi thực sự thích hào quang và sự nổi tiếng. Ở VN cách nhanh nhất để trở thành Ngôi Sao hàng A là làm Hoa hậu. Tôi thi Hoa hậu là để đổi đời".



Đặc biệt, phát ngôn của Hương Giang về Chi Pu khiến nhiều người chú ý khi cho rằng: "Tôi nghĩ mình hát hay hơn Chi Pu" trong khi trước đó: "Đừng so sánh sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ này với nghệ sĩ khác, hay là nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ lâu năm".

