Hữu Phỉ và Đấu La Đại Lục chuẩn bị lên sóng, 'cặp đôi' Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đối đầu cực căng

Lịch chiếu dự kiến: Cuối tháng 12/2020

Sau khi đóng máy hồi tháng 4/2020, bộ phim Hữu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính đã tung ra hàng loạt trailer, khiến khán giả càng thêm háo hức ngóng chờ ngày phim lên sóng. Với sự góp mặt của 2 gương mặt sáng giá, Hữu Phỉ được coi là màn comeback của cả 2 diễn viên sau thời gian dài im ắng.

Lịch chiếu dự kiến: Giữa tháng 12/2020

Sau khoảng thời gian nằm chờ, Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi cũng đã chính thức tung trailer, hé lộ ngày lên sóng đang tới gần. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang huyền huyễn cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu.

Ngay khi tung trailer, Đấu La Đại Lục đã nhận về nhiều ý kiến tích cực về kỹ xảo và diễn xuất của cặp chính.

Lịch chiếu dự kiến: 4/12/2020

Tích Tước 2 vốn từng bị hoãn chiếu rất nhiều lần. Đáng lẽ, phim đã ra rạp từ ngày 6/7/2018 nhưng phải đổi lịch vì nhiều lý do.

Mới đây, giữa tháng 11/2020 trailer của phim đã chính thức được tung ra với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi diễn viên trẻ như: Ngô Diệc Phàm, Trần Học Đông, Trần Vỹ Đình, Lâm Duẫn, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy nhiên, nữ chính được quảng bá ở Tích Tước 2 trước đó là Phạm Băng Băng bỗng mất tích không dấu vết. Poster phim cũng được làm mới, tên cũng đổi thành Lãnh Huyết Cuồng Yến.



4. Xích Hồ Thư Sinh (Lý Hiện - Trần Lập Nông)

Lịch chiếu: 4/12/2020 (phim chiếu rạp)

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, Xích Hồ Thư Sinh của Lý Hiện và Trần Lập Nông cũng đã chuyển lịch phát sóng từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020. Có tên cũ là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Xích Hồ Thư Sinh được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng của tác giả Đa Đa.

Từ poster và trailer được hé lộ, những cảnh quay ấn tượng mang yếu tố kỳ ảo cùng mối duyên ngàn kiếp của một anh chàng thư sinh cùng một chú hồ ly nhỏ khiến khán giả vô cùng hài lòng. Đặc biệt, phim còn có sự tham gia của Dương Tử với vai trò khách mời.



5. Tiểu Phong Bạo: Hoa Hồng Của Thời Gian (Hồ Nhất Thiên - Kiều Hân)

Lịch chiếu: 8/12/2020



6. Tình Nhã Tập (Triệu Hựu Đình - Đặng Luân)

Lịch chiếu dự kiến: 25/12/2020 (phim chiếu rạp)

Do đạo diễn Quách Kính Minh cầm trịch, bộ phim Tình Nhã Tập có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi bật như: Triệu Hựu Đình, Đặng Luân, Vương Tử Văn... Phim được cải biên từ tiểu thuyết của tác giả Baku Yumemakura có tên Âm Dương Sư, kể về câu chuyện của cặp nam chính từ kẻ thù đã trở thành chiến hữu, hóa giải những sự kiện quan trọng, giải cứu chúng sinh và mang lại bình yên cho nhân loại.

Mới đây, phim cũng đã tung trailer và poster với những yếu tố kỳ ảo, ma mị vô cùng ấn tượng.

Trailer | Hữu Phỉ (Vietsub) | Triệu Lệ Dĩnh & Vương Nhất Bác | WeTV Vietnam