Một chiều cuối tuần, ghé vào quán cafe nhỏ xinh thưởng thức một chút trà với bánh ngọt, lặng ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây lộng gió bên những người thân yêu quả là tuyệt vời đúng không nào? Cùng chúng tôi điểm danh những quán cà phê đẹp nhất Hồ Tây cho hội sống ảo thỏa sức khám phá nhé!

Santorini Vibes Cafe – quán cafe đẹp nhất Hồ Tây

Bạn đã từng mơ ước được đặt chân đến hòn đảo Santorini ở đất nước Hy Lạp xa xôi nhưng điều kiện lại chưa cho phép thì Santorini Vibes Cafe sẽ giúp bạn thực hiện “giấc mơ Hy Lạp” theo một cách khác. Lấy cảm hứng từ hòn đảo Santorini trên bờ Địa Trung Hải của Hy Lạp, Santorini Vibes Cafe nằm trên đường Nhật Chiêu, Tây Hồ được ví như một Santorini thu nhỏ đang khiến giới trẻ Hà thành phát “sốt”. Trắng và xanh dương là tông màu chủ đạo của quán cafe này.

Từ bức tường, khung cửa, cảnh cửa cho đến cột nhà… đâu đâu cũng là hai màu xanh, trắng “sang chảnh”. Những chiếc cổng vòm màu xanh với những tán hoa giấy nhiều màu sắc chính là một background hoàn hảo cho những shoot hình “hút like”. Santorini Vibes Cafe có view đón gió Hồ Tây làm ta ngỡ như đang đứng ở góc biển Địa Trung Hải đầy nắng gió vậy!

Cup of Tea - quán cafe đẹp nhất Hồ Tây

Nằm trên đường Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Cup of Tea vốn là một địa chỉ quen thuộc của các bạn trẻ. Nơi đây đã làm các tín đồ “sống ảo” chạy đua đến check – in tại quán cafe “đẹp không góc chết” này. Cup of Tea có tất cả 5 tầng với tông màu trắng, vàng chủ đạo tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Decor của quán không quá cầu kì, màu mè nhưng lại rất nhẹ nhàng, tinh tế, hiện đại tạo nên một sức hấp dẫn kì lạ. Đặc biệt, Cup of Tea sở hữu view bao quát cả Hồ Tây lộng gió hứa hẹn mang đến cho bạn một buổi trà chiều ngắm hoàng hôn cực thú vị.

Quán Tháng Mười - quán cafe đẹp nhất Hồ Tây

Quán Tháng Mười là một trong những quán cafe đẹp ở hồ Tây mà hội sống ảo chắc chắn không thể bỏ qua. Quán có 2 cơ sở đều sở hữu vị trí tuyệt đẹp nằm ven Hồ Tây: cơ sở 1 tại 115 Nguyễn Đình Thi và cơ sở 2 tại 29 Trịnh Công Sơn. Cả 2 cơ sở của Quán Tháng Mười đều mang phong cách hoài cổ, cổ điển, là một nơi “trốn” hoàn hảo cho những ai muốn tìm sự bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Không gian quán ngập tràn những món đồ trang trí handmade mang đậm chất vintage khiến bất kì ai bước chân tới đây cũng ngỡ như mình đang ở trong một tiệm đồ cổ nào đó.

Điều đặc biệt nhất của Tháng Mười chính là những đồ trang trí tại đây từ gối tựa, bàn ghế cho đến những quyển menu, đồ treo tường đều do chính chủ quán cất công sưu tầm, thiết kế và sắp xếp rất tỉ mẩn, tinh tế, tạo nên sự khác biệt mà không nơi nào có được. Đây đúng là một địa chỉ đáng ghé cho những tín đồ “sống ảo” - nơi mà bạn có thể check – in mỏi tay với những background “cực chất”. Từ ban công tầng 4 của Tháng Mười, bạn có thể tận hưởng những làn gió mát rượi từ Hồ Tây khiến bao muộn phiền, mệt mỏi dường như tan biến hết.

Maison de Tet Decor - quán cafe đẹp nhất Hồ Tây

Maison de Tet Decor là một ngôi biệt thự sơn vàng tọa lạc tại 156 Từ Hoa, Tây Hồ. Bước vào Maison de Tet Decor bạn sẽ cảm thấy ấn tượng bởi một không gian đậm chất thuần Việt từ những chi tiết trang trí nhỏ nhất cho đến những bức tượng, bàn ghế và gạch lát sàn. Điểm cộng lớn dành cho Maison de Tet Decor là quán có view nhìn thẳng ra Hồ Tây. Cùng bạn bè ngồi hàn huyên, nhâm nhi ly trà và ngắm cảnh hồ bạn sẽ thấy Hà Nội chưa bao giờ yên bình đến vậy. Không gian quán đậm chất thuần Việt là vậy nhưng menu lại đa số là các món Âu được chế biến phù hợp với khẩu vị của người Việt với giá chỉ từ 110.000 đồng.





Vậy cuối tuần này bạn đã có nơi nào để thư giãn chưa? Hy vọng những địa chỉ trên sẽ là gợi ý thiết thực cho hội chị em đang tìm nơi “sống ảo”.

Theo Minh Phương/SKCĐ