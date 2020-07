Gợi ý những quán cà phê mang hơi thở Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn

Không thể phủ nhận rằng ở TP.HCM có rất nhiều quán cà phê phong phú và đa dạng với nội thất, thiết kế độc đáo, nổi bật, là những điểm đến ưa thích của giới trẻ Sài thành. Đặc biệt, nếu bạn là người ưa thích sự lãng mạn, thanh bình hay mê mệt thành phố mờ sương mà chưa một lần được đặt chân tới thì nhất định đừng bỏ qua những quán cà phê mang hơi thở Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn sau đây.

Hiên Cúc Trắng

Những ai đã từng một lần ghé thăm quán cà phê Hiên Cúc Trắng đều thừa nhận rằng nơi đây có phong thái tựa "Đà Lạt thu nhỏ". Ngay từ cổng vào, chiếc khung cửa cổ xinh xinh với biển hiệu tự làm dễ thương đã đủ để "đốn tim" du khách. Dọc theo khắp lối đi là ngập tràn những bông hoa cúc họa mi nhỏ nhắn, những chùm hồng treo cao cao trên bờ tường, quả thực là điểm check-in, sống ảo lý tưởng.

Quán cũng có menu khá phong phú với nhiều món đặc trưng ở Đà Lạt như sữa chua phô mai, bánh mì xíu mại, bánh mì bò tiêu... Giá cả ở đây khá dễ chịu, chỉ khoảng từ 15-40k/món.

Địa chỉ: 25 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình





Cú Trên Cây Coffee

Quán cà phê thơ mộng này thu hút nhiều bạn trẻ bởi không gian xanh mát, cây cối tươi tốt cùng nhiều góc check-in độc lạ. Nếu đã ghé thăm, hẳn bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước không gian vườn cây xanh mướt, tươi tốt tựa như một căn nhà trên cây lọt thỏm giữa khu rừng rộng lớn.

Cú Trên Cây Coffee còn có điểm đặc biệt ở chỗ không mở nhạc nền, để du khách khi ghé thăm có thể ngồi thư giãn, lặng yên trong không gian xanh mướt, mộc mạc. Quán có thực đơn khá phong phú, mức giá trung bình từ khoảng 35k đến 80k.

Địa chỉ: 262 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

LÀ cafe

Được biết, LÀ cafe chỉ mới được mở cửa trong thời gian gần đây, thế nhưng điểm đến mới mẻ này đã nhanh chóng thu hút giới trẻ Sài thành ghé thăm. Quán được thiết kế đậm chất Đà Lạt, với nội thất bằng gỗ ấm cúng, và vô số chậu cây xanh tươi tốt.

Chưa kể, LÀ cafe cũng mang hơi thở riêng biệt với loạt background ngoài trời mang phong thái Địa Trung Hải độc đáo với nền sơn màu vàng cam và nội thất bằng gỗ cọ độc đáo. Bên ngoài quán là một hồ bơi nhỏ, bao quanh là những chậu cây cọ xanh mắt và những chiếc ghế bãi biển cho du khách thoải mái thư giãn.

Địa chỉ: 217 Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi

Quán của Thời Thanh Xuân









Nếu đã từng ghé thăm Đà Lạt, chắc hẳn bạn được nghe tới Quán của Thời Thanh Xuân. Đáp lại sự yêu mến của du khách, quán cà phê này đã mở chi nhánh đầu tiên ở TP.HCM, vẫn giữ nguyên được nét đẹp nguyên bản an yên, dịu dàng.





Quán của Thời Thanh Xuân ở Sài Gòn còn đặc biệt ở chỗ mọi nhân viên phục vụ đều là người khiếm thính, do đó những món trong thực đơn được đánh dấu bằng những que gỗ sơn màu sặc sỡ. Ngoài ra, Quán của Thời Thanh Xuân còn có hình thức thanh toán đặc biệt, khi thực khách có quyền tự quyết định số tiền phải trả cho món nước của mình.

