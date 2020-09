Những quan niệm sai lầm khi sử dụng smartphone, nghe qua tưởng đúng nhưng thực tế lại phản khoa học

Sai lầm thứ 1: Giảm độ sáng màn hình sẽ giúp bảo vệ mắt

Nhiều người cho rằng để điện thoại màn hình tối sẽ giúp tiết kiệm pin và không làm bạn bị lóa mắt. Nhưng thực tế thì không phải vậy, các chuyên gia nhãn khoa cho rằng khi điện thoại để ở màn hình tối thay vì điều chỉnh độ sáng phù hợp sẽ khiến mắt bạn bị căng thẳng. Nguyên nhân là bởi bạn phải tập trung quá nhiều và mắt cần phải làm việc gấp đôi để nhìn rõ hơn. Điều này dẫn tới việc bạn thường xuyên bị đau đầu. Độ sáng màn hình thích hợp khi dùng điện thoại đó là bằng với ánh sáng ở môi trường xung quanh.

Sai làm thứ 2: Sạc pin qua đêm sẽ gây hại pin

Smartphone có khả năng nhận biết khi nào thì điện thoại được sạc đầy. Khi đó điện thoại sẽ tự ngắt dòng điện. Tuy nhiên nếu bạn muố đảm bảo tuổi thọ pin thì điều quan trọng là bạn không để pin cạn về 0% và sạc điện thoại trước khi điện thoại bị sập nguồn.

Sai lầm thứ 3: Đóng những app đang không sử dụng để tiết kiệm pin

Nhiều người dùng điện thoại cho rằng nhiều ứng dụng chạy ngầm sẽ khiến cho điện thoại của bạn hoạt động nhiều hơn, từ đó gây tốn pin hơn. Thế nhưng chính hãng công nghệ Apple cũng cho biết việc đóng hết các app để tiết kiệm pin là điều không cần thiết và nó thực sự không giải quyết được gì. Tất cả những ứng dụng đều tự động đóng lại nếu bạn đóng ứng dụng bằng tay thì nó càng khiến cho điện thoại của bạn tốn nhiều năng lượng hơn.

Sai lầm thứ 4: Số MP càng lớn thì chụp ảnh càng đẹp

Nhiều người cho rằng, dựa vào độ phân giải MP có thể xác định được chất lượng của camera. Tuy nhiên thực tế thì không phải vậy, MP chỉ quan tọng với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và máy ảnh của họ, còn với người dùng điện thoại thì con số này không nói lên được gì. Thực tế, kích thước pixel mới quan trọng với chất lượng ảnh.

Sai lầm thứ 5: Có thể dùng máy sấy hoặc cho vào thùng gạo để hút ẩm khi điện thoại bị ướt

Nếu điện thoại bị rơi xuống nước, nhiều người thường có thói quen dùng máy sấy để sấy khô điện thoại. Thực tế thì nhiệt độ của máy sấy có thể làm nóng điện thoại một cách quá mức, gây hại linh kiện.

Bên cạnh đó việc cho điện thoại vào thùng gạo để hút ẩm cũng chưa được khoa học nào chứng minh là đúng đắn. Tuy nhiên biện pháp này chưa chắc đã đạt được hiệu quả vì rất có thể những vụn gạo nhỏ sẽ bị kẹt vào các khe của điện thoại, khiến smartphone của bạn bị hỏng nghiêm trọng hơn.

Thay vì những phương pháp trên, bạn có thể thử những phương pháp khác như máy hút ẩm chuyên dụng, bỏ vào thùng kín với gói hút ẩm hoặc để thiết bị trên giá cho tự khô.

