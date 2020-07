Những sao Việt đầu tiên "thả dáng" cùng bộ sưu tập "Off The Grid" của Gucci

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế cố tình nhấn ga đâm thẳng đồng nghiệp vì tranh cãi trên đường

Mới đây, xuất hiện clip được Camera nhà dân ghi cảnh 2 tài xế taxi có tranh cãi với nhau trên đường. Đỉnh điểm tài xế xe màu đỏ đã nhấn chân ga đâm thằng vào tài xế xe màu trắng khiến người này bị thương nặng.