Ngoài Lê Âu Ngân Anh, hàng loạt sao Việt khác cũng gây xôn xao khi từng là giảng viên

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh đã vượt qua hàng chục thí sinh khác để tiến tới vương miện Hoa hậu Đại Dương gây ra nhiều tranh cãi bởi thời điểm đó, nhan sắc và khả năng của cô nàng liên tục bị mang ra mổ xẻ.



Tại thời điểm đó, Ngân Anh đã tạm dừng các hoạt động trong giới Tại thời điểm đó, Ngân Anh đã tạm dừng các hoạt động trong giới giải trí để tập trung vào việc kinh doanh và học tập để hoàn thiện bản thân. Chỉ trong 3 năm , cô nàng đã hoàn thành khóa học Thạc sĩ tại Anh và cải thiện trình độ tiếng Anh rõ rệt.



Khi về Việt Nam, cô nàng nhanh chóng được trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) mời làm giảng viên chính thức và trở thành giảng viên Đại học trẻ tuổi nhất của trường. Ngoài Lê Âu Ngân Anh, không ít sao Việt cũng đã thử sức với cương vị này.



Phạm Hương



Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương từng là giảng viên ngành Marketing thời trang tại Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch TP.HCM. Thời điểm ấy, việc Phạm Hương trở thành giảng viên khi mới 23 tuổi cũng đã tạo ra nhiều tranh cãi.



Hiện tại, nàng hậu đã ngừng hẳn việc giảng dạy, sang nước ngoài sinh sống và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.



Midu



Không chỉ là diễn viên, nhà kinh doanh bất động sản, Midu còn sở hữu nhan sắc mỹ miều và giảng dạy ở Đại học Hutech. Thời gian đầu đứng lớp, cô nàng cũng bị không ít người bàn tán vì tuổi đời còn quá trẻ. Tuy nhiên, cô nàng không hề đáp trả mà chỉ âm thầm hoàn thiện bản thân từng ngày.



Đến tháng 8/2017, Đến tháng 8/2017, Midu bất ngờ khoe thẻ chức danh là giảng viên chính thức, điều này thể hiện sự cố gắng không ngừng của cô nàng.



Hồ Trung Dũng



Từng là thành viên của nhóm bè nổi tiếng Cadilac, ngoài việc tách ra hoạt động solo thì Hồ Trung Dũng còn có nhiều năm dạy tiếng Đức tại khoa Ngữ văn Đức của trường đại học Khoa học Từng là thành viên của nhóm bè nổi tiếng Cadilac, ngoài việc tách ra hoạt động solo thì Hồ Trung Dũng còn có nhiều năm dạy tiếng Đức tại khoa Ngữ văn Đức của trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.



Phần giới thiệu của Ngân Anh tại Miss Intercontinental 2018



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ