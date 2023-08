Những vấn đề pháp lý trong vụ tai nạn khiến 3 thành viên HAGL tử nạn

Theo quy định pháp luật, khung hình phạt tài xế Bình phải đối mặt có thể là 7-15 năm tù.

Như đã đưa tin, chiều 13/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Tiến Bình (36 tuổi, ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Bình là người điều khiển xe tải tông vào đuôi ô tô con chở các thành viên CLB Bóng đá HAGL khiến 3 người tử nạn là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira và bác sĩ Đào Trọng Trí. Theo công an, nguyên nhân vụ tai nạn do ông Bình đã lái xe sang trái để vượt xe cùng chiều khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn.

Theo dõi vụ việc, nhiều độc giả thắc mắc vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pưh nhưng vì sao công an huyện không thụ lý, điều tra mà chế tài và thẩm quyền giải quyết vụ việc lại thuộc công an tỉnh? với tội danh đã bị khởi tố, tài xế này có thể đối diện khung hình phạt ra sao?

Hiện trường vụ tai nạn

Có thể đối diện mức phạt cao nhất trong các khung hình phạt

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, tài xế khi vượt xe phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc về đảm bảo an toàn giao thông. Trường hợp vi phạm các quy định đó và gây tai nạn chết người, đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với trường hợp này, theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, ông Bình đã lái xe sang trái để vượt ô tô của CLB HAGL khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Do đó, việc công an khởi tố tài xế này theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Theo khoản 3, Điều này, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết từ 3 người trở lên sẽ đối diện khung hình phạt 7-15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Linh cữu tiền đạo Paollo Madeira Olivera đang được đặt tại nhà tang lễ Bệnh viện HAGL

Như vậy, với hậu quả làm 3 người thiệt mạng, khung hình phạt tài xế Bình có thể đối mặt sẽ là 7-15 năm tù. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng có thể ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị can nếu tài xế này thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hay chủ động khắc phục hậu quả.

Khi đó, căn cứ các Điều 51, 54 Bộ luật Hình sự 2015, nếu đủ các tình tiết giảm nhẹ, tòa án có thể xem xét tuyên mức án thấp hơn khung hình phạt mà tài xế này có thể bị VKS truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, ông Bình có trách nhiệm bồi thường tổn thất về vật chất cho gia đình các nạn nhân bị thương và thiệt mạng trong vụ tai nạn. Các khoản tiền bồi thường có thể gồm tiền cứu chữa, thuốc men, mai táng, tiền nuôi dưỡng con nhỏ dưới 18 tuổi (nếu có), tiền nuôi dưỡng bố mẹ già và các khoản chi phí khác.

Ngoài ra, tài xế này còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình các bị hại. Mức bồi thường sẽ do các bên tự thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa sẽ không quá 100 lần mức lương cơ sở (đối với người thiệt mạng) và 50 lần mức lương cơ sở (đối với người bị thương), căn cứ quy định tại các Điều 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ sở vùng mới áp dụng là 1,8 triệu đồng. Như vậy, mức bồi thường tổn thất về tình thần tối đa đối với gia đình có người thiệt mạng và bị thương sẽ lần lượt là 180 triệu đồng và 90 triệu đồng.

Vì sao công an cấp huyện không thụ lý, điều tra vụ việc?

Dưới góc độ tố tụng hình sự, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, do khung hình phạt mà tài xế Bình có thể phải đối diện là 7-15 năm tù nên hành vi của bị can sẽ thuộc nhóm tội phạm rất nghiêm trọng, căn cứ Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015.

Về thẩm quyền giải quyết, Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định TAND cấp huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng. TAND cấp tỉnh xét xử sơ thẩm những vụ án không thuộc thẩm quyền của tòa án cấp huyện hoặc các vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài.

Điều 20, 21 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền điều tra các tội phạm nếu tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cùng cấp.

Từ những quy định trên, có thể thấy hành vi của tài xế Bình thuộc nhóm tội phạm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, do vụ án có bị hại là người nước ngoài (tiền đạo Paollo Madeira) nên thẩm quyền xét xử phải thuộc về TAND tỉnh Gia Lai. Khi đó, thẩm quyền điều tra không còn thuộc cơ quan cấp huyện mà phải thuộc về Công an tỉnh Gia Lai.

Hoàng Diệu