Nicki Minaj hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 37, từ nữ rapper bỗng hóa mẹ bỉm sữa trong phút chốc

Theo nguồn tin từ People, nữ rapper Nicki Minaj đã hạ sinh con đầu lòng vào ngày 30/9 vừa qua tại Los Angeles (Mỹ). Nữ rapper 37 tuổi sinh ra tại Queens, Neew York đã chào đón đứa con đầu lòng với chồng Kenneth Petty. Không có thông tin nào được tiết lộ về giới tính hoặc tên của em bé.

Ngôi sao đã thông báo về việc mang thai vào tháng 7 với bức ảnh cô đang bế con trong bộ bikini nạm ngọc và đi giày cao gót chót vót. Điều khiến khán giả bất ngờ chính là trong bộ ảnh này, bụng bầu của Nicki đã to đáng kể, dường như nữ rapper đã giữ bí mật này kể từ khi mang thai . Chính vì vậy, việc chủ nhân bản hit Anaconda chưa lên tiếng về việc hạ sinh con đầu lòng cũng là điều dễ hiểu.

Nicki và Kenneth đón con đầu lòng

Được biết cô và chồng Kenneth Petty là bạn thân từ thuở nhỏ và bắt đầu hẹn từ năm 2018. Sau khoảng 1 năm tìm hiểu thì cả hai đã đi tới quyết định kết hôn vào tháng 10/2019. Sau khi kết hôn nữ rapper đã lánh hẳng ra khỏi showbiz và dành nhiều thời gian để xây dựng gia đình

Cả hai đã công bố mối quan hệ bằng việc đăng tải một video trên Instagram có hai chiếc cốc sứ cùng dòng chữ Mr and Mrs và mũ bóng chày với dòng chữ "Bride" và "Groom" ở phía trước.

Bộ ảnh Nicki chụp khi mang bầu

Vào khoảng thời gian 1 năm trước, tháng 9 năm 2019, Nicki cũng đã tuyên bố rằng cô ấy muốn "nghỉ hưu" để bắt đầu một gia đình, nhưng cô ấy vẫn rất tích cực trong hoạt động âm nhạc ở thời điểm đó, thậm chí còn giành được hai ca khúc quán quân Billboard đầu tiên vào đầu năm nay khi kết hợp với Doja Cat và 6ix9ine.

Trước khi sinh nữ ca sĩ vẫn rất tích cực hoạt động nghệ thuật

Về chồng của Nicki Minaj, Kenneth Petty đã vướng vào một bê bối vào tháng 3 khi không đăng kí với chính quyền bang California rằng anh đã từng là một tội phạm quấy rối tình dục. Kenneth đã bị chính quyền Liên bang bắt giữ và đang chờ bị xét xử. Để có thể ở bên vợ lúc lâm bồn, Kenneth đã phải gửi yêu cầu thay đổi các điều kiện trả tự do trước khi xét xử nhưng điều này chỉ cho phép anh ta đi lại trong California.

Theo Thanh Thùy