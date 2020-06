Ninh Bình đến mùa lúa chín vàng tươi, hội thích 'xê dịch' đua nhau ghé thăm, sống ảo

Những năm gần đây, Ninh Bình luôn là địa điểm du lịch ưa thích với du khách trong nước và quốc tế bởi thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và rất nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng. Một trong những khu được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất là Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, bởi cảnh sắc thiên nhiên, non nước hữu tình, những dãy núi đá vôi hùng vĩ, dòng sông xanh uốn lượn quanh.

Bên cạnh Tràng An nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới, thì vào những ngày đầu hè chớm nắng, Tam Cốc cũng là một điểm đến mà du khách nhất định phải ghé thăm cho kì được. Kể từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, Tam Cốc đến mùa lúa chín vàng, những ruộng lúa rực rỡ trải dài bên cạnh con sông Ngô Đồng. Đây là thời điểm đẹp nhất để du khách tranh thủ check in, sống ảo, trước khi người dân nơi đây bước vào vụ gặt.

Trước kia, để nhìn ngắm những cánh đồng lúa chín, du khách thường chọn cách đi đò xuôi dòng sông Ngô Đồng. Những chuyến đò nhè nhẹ lướt trên mặt sông, đưa du khách tham quan những danh lam, thắng cảnh nơi đây. Có điều, cách thăm quan trên sông tuy thư thá.i dễ dàng hơn nhưng lại khó mà dừng chân chụp ảnh. Bởi vậy, thời gian gần đây hội mê du lịch quyết định chuyển sang cách khác để vừa thỏa sức thăm thú vùng đất thơ mộng này, vừa có cơ hội chụp những bức hình để đời.

Một số người quyết định thuê xe đạp để di chuyển, đạp xe dạo quanh con đường đất của cánh đồng quê, hai bên là ruộng lúa chín vàng rực rỡ. Với những du khách ưa mạo hiểm, bất chấp cái nắng gắt của mùa hè, họ lựa chọn cách leo lên đỉnh núi Ngọa Long của Hang Múa. Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể nhìn trọn toàn cảnh non sông hữu tình, từ những đồng lúa chín 'mùa vàng' Tam Cốc, dòng sông Ngô Đồng xanh lục an yên đến Hang Múa hùng vĩ và Tam Cốc Bích Động xanh mướt.

Hơn nữa, du khách không cần đi đâu quá xa, chỉ cần đứng ngay dưới chân Hang Múa - thánh địa 'sống ảo' hot nhất nhì Việt Nam là cũng có thể nhìn ngắm thỏa thích những ruộng lúa vàng thẳng cánh cò bay. Vào những ngày hè tháng 5, tháng 6, nơi đây sẽ phủ một màu vàng óng, còn đến vào dịp cuối năm lại mang màu xanh mướt, tựa như những tấm vải thiên nhiên rực rỡ tự thay màu..

Trên các diễn đàn du lịch trong nước cũng như quốc tế, những bức hình check in mùa lúa chín tại Ninh Bình luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, hiện tại đang là thời điểm hậu giãn cách xã hội , những điểm du lịch còn khá vắng vẻ, ít khách nên nếu lựa chọn tới đây vi vu vào lúc này, chắc chắn hội mê du lịch sẽ có nhiều thời gian và góc đẹp để thăm quan, chụp hình..

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ