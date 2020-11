Sau Hari Won, Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ từng mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung

Tuy nhiên, bệnh vẫn chưa khỏi hoàn toàn, Hari từng phẫu thuật cắt bỏ tử cung nên hiện tại khả năng sinh con là rất thấp. Do đó, cô cảm thấy lo lắng và áp lực, gần đây, cô đột ngột bị ngất xỉu.Tiếp lời đàn chị, Lan Ngọc kể cô cũng từng bị ung thư nhưng may mắn phát hiện ở giai đoạn đầu. "Tôi hiểu chị Hari vì bản thân cũng bị bệnh. Nhưng tôi may mắn hơn khi bệnh mới ở giai đoạn đầu", cô nói.