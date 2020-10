Ninh Tito review xôi Hà Nội cực mê nhưng pha 'lag nhẹ' của cô bán xôi mới là tâm điểm vlog

Chế biến thức ăn tại chỗ đã trở thành một trong những 'đặc sản' của ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt với các hàng ăn truyền thống như chè, cháo, bún, phở hay xôi. Ghé thăm những hàng này, không khó để chúng ta nhận thấy cả loạt nguyên liệu được bày bán cực đẹp mắt trước mặt khách hàng, sau khi gọi món xong, chủ quán sẽ lấy từng phần để tạo thành món ăn được 'customize' đặc biệt cho từng thực khách.

Ninh Tito vốn là vlogger cực có tiếng trong khoản ẩm thực. Mỗi vlog mà anh đăng tải trên Youtube thường nhận được vô số lượt tương tác. Đối với nhiều người, sau một ngày làm việc mệt mỏi, việc cuối cùng họ làm trước khi đi ngủ chính là xem kênh của Ninh Tito, 'ngó nghiêng' và cùng chảy nước dãi với các món ăn mà Food Blogger có tiếng này đăng tải.

Ninh Tito là Food Blogger cực hot trên Youtube hiện nay

Trong video mới nhất được đăng tải chỉ vài ngày trước đây, Ninh Tito đã dắt khán giả làm một chuyến Food Tour Xôi ở Hà Nội. Quả thật, trong vô vàn mỹ vị thủ đô, xôi là một phần không thể thiếu. Nếu ai nghĩ xôi chỉ là món quà ăn sáng giản dị, thì ở thời buổi hiện nay, ăn xôi vào xế chiều, trong tiết trời se lạnh, hay thậm chí là ăn tận buổi khuya, chính là một trong những cách thưởng thức xôi ngon nhất.

Anh chia sẻ đây là lần đầu tiên thưởng thức món ăn này

Tại Hà Nội, Ninh đã ghé thăm tổng cộng 3 hàng xôi khá hot tại Hà Nội thời gian gần đây bao gồm Xôi sườn cay tại 628 Trường Chinh, Hà Nội, Xôi cô Dung tại 289 Khâm Thiên, Hà Nội và Xôi cô Phượng ở 418 Bạch Mai. Cả 3 hàng xôi được Ninh Tito ghé thăm lần này đều là những hàng mở cửa từ xế chiều, khoảng 4:30 - 5 giờ tới tận 12 giờ khuya, rất phù hợp với khung giờ 'lên phố' của các bạn trẻ.

Vlog dài tận 15 phút chia sẻ cực chi tiết về những hàng xôi, cách chế biến khiến người xem không khỏi xuýt xoa, mạnh dạn note lại ngay 3 địa chỉ này để để dành. Tuy nhiên, xem gần đến cuối thì cư dân mạng lại bất ngờ phát hiện ra một điểm 'có gì đó sai sai'.

Tuy nhiên, khán giả lại đổ dồn sự chú ý vào khoảnh khắc này của cô bán xôi

Cụ thể, khi một cô chủ quán đang lấy xôi cho khách, người xem bỗng phát hiện thấy có gì đó rất là... "nhầm nhọt". Lẽ ra, cô bán xôi cần đeo găng tay ở tay bên trái - vị trí cầm nắm trực tiếp vào đồ ăn, thì cô lại đeo găng vào tay bên phải - tay cầm kéo cắt. Sự nhầm lẫn này lập tức khiến dân tình chú ý. Nhiều người còn bình luận rất hài hước, cho rằng cô chủ quán có một sự 'mỏi tay' đúng lúc Ninh Tito lia máy tới, đã đổi tay cầm kéo với tay cầm đồ ăn, khiến cho dẫn đến một sự 'ngang trái như trên video.

Một vài cư dân mạng còn để lại những phỏng đoán cực hài hước như cô bán xôi đang muốn giữ an toàn vệ sinh thực phẩm cho ... cây kéo, hay cô đang muốn ... đánh lạc hướng vi khuẩn.

Dù lí do thật sự cho sự nhầm nhọt này là gì thì chúng ta vẫn luôn biết vấn đề vệ sinh ATTP hiện vẫn luôn được đề cao. Để đảm bảo sức khoẻ cho người ăn, việc đeo găng tay khi chế biến là vô cùng cần thiết.

Your browser does not support HTML5 video.

FOOD TOUR XÔI HÀ NỘI // Lần đầu ăn thử nhưng ngon ghê!

Theo Thùy Dương/SKCĐ