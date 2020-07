Nổ súng 'thanh toán' ân oán khiến 1 đại ca giang hồ trúng đạn tử vong

Công an tỉnh Long An cho biết, Phòng CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp Công an TP.Tân An điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 1 người bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều cùng ngày, Đào Quốc Liêu (SN 1974, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển mô tô mang BKS 63B - 08866 chở Nguyễn Văn Thành (ngụ cùng đia phương) lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TP.HCM.

Khi đến quán cơm Yến Nhi thuộc địa bàn khu phố Nhơn Hậu, phường Khánh Hậu, TP.Tân An thì có hai thanh niên đi xe máy mang BKS 59U1-70697 chạy từ phía sau vượt lên, áp sát.



Một trong hai tên này đã dùng súng (chưa rõ chủng loại gì) bắn 1 phát khiến Liêu trúng đạn vào nách, bị thương nặng. Sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết đối tượng Liêu là giang hồ có tiếng ở Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Vụ việc đang được Phòng CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP.Tân An và Công an Châu Thành, Tiền Giang điều tra làm rõ.



Trước đó, khoảng 2h ngày 24/6, Nguyễn Văn Công Minh Quốc (20 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cùng nhóm bạn đang nhậu tại một quán nằm cạnh quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành.



Bất ngờ một nhóm thanh niên đeo khẩu trang bịt kín mặt chạy xe đến dừng trước quán, mang theo dao tự chế, mã tấu... còn nổ súng bắn về phía nhóm của Quốc.



Thấy vậy, nhóm của Quốc bỏ chạy tán loạn thì bị nhóm thanh niên đeo khẩu trang rượt đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, Quốc bị té ngã thì bị 3 thanh niên trong nhóm trên bắt kịp vung dao, chém xối xả vào người gây thương tích rất nặng. Sau đó, Quốc được chuyển đến Bất ngờ một nhóm thanh niên đeo khẩu trang bịt kín mặt chạy xe đến dừng trước quán, mang theo dao tự chế, mã tấu... còn nổ súng bắn về phía nhóm của Quốc.Thấy vậy, nhóm của Quốc bỏ chạy tán loạn thì bị nhóm thanh niên đeo khẩu trang rượt đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, Quốc bị té ngã thì bị 3 thanh niên trong nhóm trên bắt kịp vung dao, chém xối xả vào người gây thương tích rất nặng. Sau đó, Quốc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Sự việc được camera nhà dân ghi lại. Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đang tích cực điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Nhóm thanh niên đeo khẩu trang nổ súng, chém người dã man trên đường

Theo Hà Ly/SKCĐ