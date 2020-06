Nổ súng trấn áp, bắt 4 đối tượng vụ hỗn chiến do mâu thuẫn tình cảm ở Hải Phòng

Ngày 1/6, Công an thành phố Hải Phòng thông tin về vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, có hành vi chống đối người thi hành công vụ xảy ra tại phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) khiến lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào 22h đêm 31/5, tại khu vực trước cửa nhà 64, đường Võ Thị Sáu (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) xảy ra xô xát giữa 2 nhóm đối tượng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Máy Tơ - Công an quận Ngô Quyền cử lực lượng đến ngăn chặn xô xát.

Hiện trường vụ việc.

Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, một số đối tượng bỏ chạy. 4 đối tượng còn lại có hành vi chống đối, buộc lực lượng công an phải nổ súng cảnh cáo để trấn áp, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở công an làm việc.



Qua xác minh, nguyên nhân ban đầu của vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn về tình cảm. Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của Pháp luật



Trước đó, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án "Giết người" và gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc hỗn chiến khiến một người tử vong xảy ra tại TP Quy Nhơn rạng sáng 16/5.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 16/5 trên đường Phan Bội Châu (khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn) xuất hiện hai nhóm côn đồ cầm mã tấu rượt đuổi chém nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc hỗn chiến, L.Đ.Đ. (27 tuổi; ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém đứt lìa cánh tay. Thấy vậy các đối tượng khác đã bỏ mặc anh Đ. nằm ở lại hiện trường rồi chạy trốn. Anh Đ. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an xác định hai nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến gồm: nhóm thứ nhất (còn gọi là nhóm Nhà Đèn, ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa cầm đầu, có khoảng 16 - 18 thanh niên tham gia. Nhóm thứ 2 ở P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn) do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia.



Ngày hôm sau đã có 4 đối tượng ra đầu thú. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 3 xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại tại hiện trường, 1 khẩu súng và nhiều loại hung khí khác mà cả hai nhóm đã dùng để hỗn chiến.



Bước đầu, các nghi can khai nhận hỗn chiến nổ ra do mâu thuẫn trong việc mua bán cỏ Mỹ. Qua khám xét tại nhà của Phước (tên thường gọi là Phước Mập), lực lượng chức năng thu giữ 37 túi đựng cỏ Mỹ đồng thời phát hiện, thu giữ tại nhà của Hiền ( đều ngụ TP Quy Nhơn) 400 gram cỏ Mỹ.

Video hai băng nhóm hỗn chiến ở Quy Nhơn khiến 1 người bị chém đứt lìa cánh tay rồi tử vong

Theo Hà Ly/SKCĐ