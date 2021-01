Nỗi ác mộng bị chính fan ruột quay lưng của thần tượng Kpop

Vào năm 2017, diễn đàn ExictingDC đã tiến hành khảo sát và tập hợp được một danh sách “Những Ngôi Sao chứng tỏ fan quay lưng thành antifan thật sự đáng sợ”. Cuộc bình chọn thu hút 18.380 lượt người tham gia cùng sự xuất hiện của rất nhiều những cái tên quen thuộc trong giới giải trí Hàn Quốc như YooChun (JYJ), KangIn (Super Juinor), HyunSeung (BEAST), v.v… Sự việc này sau đó đã mở ra với công chúng một mặt tối khác của thế giới thần tượng, khi idol xứ Hàn không chỉ gồng mình lên để chống chọi với anti-fan mà còn có thể bị chính những người từng thề thốt yêu thương mình quay lưng, hạ bệ bất cứ lúc nào.

Yêu thần tượng hết mình, ‘cắn’ thần tượng hết hồn

Chuyện fan quay lưng với thần tượng đến bây giờ đã không còn là việc hiếm gặp trong showbiz. Tồn tại rất nhiều lý do để fan ngừng dõi theo thần tượng, có những lý do hợp tình hợp lý nhưng cũng có những lý do trời ơi đất hỡi khiến ai nghe xong cũng phải bật cười. Hơn nữa, không phải cá nhân nào cũng chấm dứt tình cảm của mình một cách lịch sự, văn minh. Từng xuất hiện không ít trường hợp những người có tiếng nói, sở hữu tầm ảnh hưởng lớn trong fandom bỗng một ngày đẹp trời lại lên tiếng chửi mắng, thóa mạ, thậm chí là “bóc phốt” thần tượng mình từng yêu thương.

Nổi tiếng hơn cả có lẽ chính là trường hợp của Sulli, cố nghệ sĩ góp mặt trong danh sách của ExicitingDC ở vị trí thứ hai – người từng là nạn nhân của Jinnabit, fansite Hàn Quốc duy nhất của cô khi còn hoạt động nghệ thuật. Chủ nhân của Jinnabit đã theo chân Sulli trong một khoảng thời gian tương đối dài đồng thời xây dựng được một mối quan hệ vô cùng thân thiết với nữ idol. Thế nhưng khi rời fandom, người này đã trở mặt, bôi xấu thần tượng một thời thông qua một loạt những bài viết “bóc phốt” trên mạng xã hội . Người này đơn phương đưa ra những tuyên bố rất bất lợi cho hình ảnh của Sulli như, “Cô ta nói cô ta ghét quảng bá với f(x) từ thời còn làm MC cho Inkigayo kìa”, “Cô nàng tự nhận mình là nạn nhân, phải chịu đựng rất nhiều tổn thương vì các bình luận ác ý nhưng lại thoải mái tiệc tùng và đi bar”, “Câu cửa miệng của Sulli là 'Thế nào cũng được, tôi thích gì làm nấy', tôi thực sự chỉ mong cô ta hãy thể hiện thái độ đó trước camera”, “Sulli chỉ giả vờ thân thiết với các thành viên mà thôi”,…

Trong cộng đồng fan nhóm nhạc thần tượng f(x) nói chung và cộng đồng fan của Sulli nói riêng, Jinnabit nổi tiếng là một fansite rất cực đoan, thường xuyên chèn ép các fansite khác để mình có thể trở thành fansite duy nhất, lớn mạnh nhất của Sulli. Thêm vào đó, cũng không ai có đủ khả năng để đứng ra kiểm chứng được những thông tin người này cung cấp là đúng hay sai. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người đã tin tưởng những lời Jinnabit nói dựa vào “mác” fan lâu năm, từ đó quay ra chỉ trích Sulli thậm tệ. Sự việc đã khiến Sulli phải khốn đốn mất một thời gian dài và cũng là một trong những lí do khiến hình tượng cô dày công xây dựng qua nhiều năm hoạt động bị hủy hoại trong mắt công chúng Hàn Quốc.

Một thần tượng khác nằm trong danh sách nói trên đồng thời cũng là một trong những idol bị fansite hủy hoại hình ảnh khi ân đoạn nghĩa tuyệt, dứt áo ra đi chính là Nam TaeHyun – cựu thành viên nhóm WINNER. Slytherin94 – fansite của Nam TaeHyun trước khi đóng cửa vĩnh viễn tài khoản của mình đã mỉa mai rằng nam idol chẳng đẹp đẽ, bóng bẩy như trong những hình ảnh được đăng tải trên báo chí hay các phương tiện truyền thông: “Tôi thực sự chẳng còn chút ít tình cảm nào dành cho Nam TaeHyun, tôi không thể tiếp tục chỉnh sửa ảnh chụp cậu ta bởi tôi không thể nào đặt trọn tâm trí cũng như cảm xúc của mình vào việc đấy nữa. Tôi sẽ xóa tài khoản này vào lúc 2 giờ nhé. Đối với những fangirl lúc nào cũng phát cuồng bởi những bức hình mà tôi đã nỗ lực hết mình để edit thì đây, tôi cho các bạn biết một sự thật, cậu ta trông chẳng bao giờ long lanh như trong ảnh đâu. Mở lớn mắt ra mà chiêm ngưỡng đi.”

Tương tự như trường hợp của Sulli, chẳng ai có thể kiểm chứng được những thông tin mà fansite này đưa ra trước khi chính thức đóng cửa. Dù vậy, chỉ một vài những lời nói mập mờ như thế thôi cũng đã là quá đủ để khiến uy tín của Nam TaeHyun bị ảnh hưởng, tác động đến suy nghĩ của nhiều người, khiến họ cho rằng em út một thời của WINNER chắc hẳn đã phải làm ra hành động gì quá quắt lắm mới gây ra sự vụ như thế này.

Không khó để chúng ta có thể liệt kê thêm một vài trường hợp khác khi idol bị fan hãm hại, nói xấu lúc “tình đã hết, nghĩa đã cạn”. Đó là sự việc Lay (EXO) bị fan hâm mộ đồn thổi dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại các thành viên người Trung Quốc khác trong nhóm hay Chen (EXO) bị một bộ phận EXO-L tẩy chay sau khi công bố bạn gái, là sự việc thành viên Eric của nhóm nhạc kì cựu Shinhwa bị fan hâm mộ rời bỏ khi tuyên bố kết hôn, là sự việc thiên thần lai Nancy của MOMOLAND bị fan hâm mộ lạnh nhạt khi không còn giữ được thân hình thon thả, v.v… Từ những trường hợp này, rất nhiều người đã ngán ngẩm cho rằng, việc người hâm mộ “lật mặt”, thóa mạ hay tung tin đồn vô căn cứ nhắm vào thần tượng mình từng yêu mến quả thực còn đáng sợ hơn cả anti-fan, bởi lẽ hình tượng của idol có thể bị hủy hoại trong gang tấc chỉ bằng những lời nói hoặc hành động tới từ chính những người từng được coi là “fan ruột”, từng không kiệm lời yêu thương, từng không tiếc tiền của hay công sức, thời gian để theo đuổi idol của lòng mình.

Lỗi tại ai?

Vậy, đâu là nguyên nhân để những người từng thề non hẹn biển, sẽ hết lòng hết dạ với thần tượng đột ngột quay lưng một cách phũ phàng như vậy? Trong nhiều trường hợp, lý do khiến mối liên kết bền chặt này đứt đoạn đến từ chính người hâm mộ.

Ai cũng biết, vị trí của fan là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của một idol, họ là những người sẽ hỗ trợ idol cả về mặt vật chất lẫn tinh thần để thêu nên một đôi cánh thật vững chắc, giúp cho thần tượng của họ bay cao bay xa trong thế giới showbiz hào nhoáng nhưng cũng đầy rẫy những xô bồ, phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có người vin vào cớ này để cho phép mình được vượt qua ranh giới giữa fan hâm mộ và nghệ sĩ, tự trao vào tay quyền năng được điều khiển thần tượng trên sân khấu lẫn chi phối cuộc sống riêng tư của thần tượng sau những màn biểu diễn xuất thần. Thế rồi khi thần tượng không còn đáp ứng được những quy chuẩn do chính họ tạo ra, khi nghệ sĩ chẳng còn đủ khả năng để khoác lên vai hình tượng hoàn hảo do chính họ tô vẽ, những đối tượng fan hâm mộ đó sẽ cảm thấy thất vọng, lập tức quay sang công kích chửi bới idol mình từng thương giống hệt như một anti-fan đích thực.

Jungkook – “cậu út vàng” nhà BTS đã từng bị một fansite lớn của mình chỉ trích vào đúng ngày sinh nhật. Fansite HEADLINER của JungKook tại thời điểm đó đã dùng những lời lẽ hết sức thô tục để chửi bới nam thần tượng, thậm chí còn đe dọa sẽ không để yên cho anh chỉ vì bọn họ không nhận được lời cảm ơn trực tiếp từ JungKook cho những hoạt động chúc mừng sinh nhật hoành tráng mình đã tổ chức. May mắn thay, trong sự việc lần này thì JungKook đã được công chúng cũng như các cộng đồng fan khác trong fandom bênh vực hết mình còn HEADLINER lại trở thành đối tượng bị lên án thậm tệ vì không biết chừng mực, đòi hỏi quá đà, phá vỡ giới hạn giữa người hâm mộ và nghệ sĩ. Mọi chuyện sau đó cũng đã lắng xuống, JungKook cũng không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng đây vẫn là một sự kiện không mấy vui vẻ đối với em út nhóm nhạc toàn cầu BTS vì HEADLINER dù sao cũng là một trong những fansite lớn, có uy tín, từng theo chân anh trong nhiều sự kiện.

Tuy nhiên, không phải lúc nào lỗi lầm cũng đến từ phía người hâm mộ. Vẫn có những tình huống fan thoát ly khỏi fandom vì không chấp nhận được những hành động đi quá giới hạn của idol như lừa dối, lợi dụng hay không tôn trọng fan.

SungMin (Super Junior) là một trường hợp vì thiếu tôn trọng người hâm mộ mà đã bị chính fan ruột tẩy chay kịch liệt, gay gắt đến mức khiến anh phải tự động rút lui khỏi tất cả các hoạt động của nhóm vô thời hạn. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra vào thời điểm Super Junior đang có hoạt động quảng bá, tổ chức concert ở Nhật Bản, SungMin lại không bàn bạc trước với ekip mà đơn phương thông báo tổ chức hôn lễ với bạn gái. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi công ty chủ quản SM, các thành viên trong nhóm cùng fan hâm mộ cố gắng thuyết phục anh tạm hoãn đám cưới, tập trung hoàn tất lịch trình để đợt quảng bá của cả nhóm có thể kết thúc trong suôn sẻ, thuận lợi nhưng SungMin lại không đồng ý, nhất quyết tổ chức đám cưới đúng như kế hoạch. Làn sóng phẫn nộ của fan lên tới đỉnh điểm khi SungMin chặn từ khóa “fan Hàn Quốc” trên trang cá nhân khiến một bộ phận không nhỏ người hâm mộ nổi giận, tiến hành tẩy chay và ký giấy kiến nghị đuổi SungMin ra khỏi Super Junior vì thái độ không tôn trọng fan, gây ảnh hưởng đến hoạt động nhóm.

Vẫn biết, bước chân vào cuộc sống của người nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận có người yêu kẻ ghét nhưng với thần tượng Kpop thì dường như mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Người hâm mộ được xem như đôi cánh để thần tượng chạm tới đỉnh cao danh vọng, là tấm khiên bảo vệ idol trước giông tố sự nghiệp hay sóng gió cuộc đời thế nhưng khi tình đã cạn khi nghĩa không còn, rất nhiều người sẵn sàng đối xử phũ phàng với idol mình từng thương, thậm chí đẩy họ vào tình cảnh khốn đốn vì những tin đồn thất thiệt, vào hố sâu của sự tuyệt vọng với những chỉ trích mắng mỏ cay nghiệt. Đương nhiên, không ai cấm fan ra đi khi không còn tình cảm với thần tượng nhưng dẫu sao, quay lưng cũng cần văn minh, lịch sự, tránh gây tổn thương đến người khác.