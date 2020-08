Công quốc đầu tiên trên thế giới tuyên bố giải thể vì dịch COVID-19

Công quốc Hutt River bắt đầu được hình thành từ ngày 21/4/1970 khi hoàng tử Leonard Casley tuyên bố muốn tạo ra một quốc gia riêng biệt ở phía Tây Úc. Theo đó, Hutt River nằm trong lãnh thổ của Australia , cách Perth hơn 500km về phía Bắc, gần thị trấn Northampton thuộc bang Tây Úc với diện tích 75 km2. Mặc dù rộng hơn một số quốc gia có chủ quyền trung bình nhưng dân số nơi đây cũng chưa đến 30 người.

Trong những năm qua, nó được biết đến như một địa điểm kì lạ thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan

Hutt River là một mô hình quốc gia tự tuyên bố tồn tại, nhưng nó lại không được bất cứ chính phủ, tổ chức nào công nhận. Một cách gọi khác của mô hình này là "quốc gia không tồn tại".

Mặc dù vậy, Công quốc sông Hutt vẫn cấp hộ chiếu, tiền tệ, tem và giấy phép lái xe như một quốc gia có chủ quyền thực sự, có quốc kỳ riêng và có 13 văn phòng nước ngoài tại 10 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Pháp.

Hoàng tử Leonard Casley với người vợ gốc Pháp, Công chúa Shirley

Trong vài thập kỷ qua, du lịch đã trở thành một trong những nguồn thu chính của Công quốc sông Hutt, đặc biệt trong 15 năm trở lại đây. Do sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet nên công quốc này ngày càng nổi tiếng trên Thế Giới.

Nhiều khách du lịch đến thăm Công quốc sông Hutt, đóng dấu vào hộ chiếu với thị thực Công quốc và mua tiền tệ riêng do Công quốc phát hành. Tỷ giá hối đoái của đồng tiền này với đô la Úc là 1: 1.





Hutt River chủ yếu tồn tại nhờ du lịch phát triển

Nhưng giờ đây, khi hoàng tử tự phong Leonard Casley qua đời vào tháng 2/2019, ông đã để lại một hóa đơn nợ thuế trị giá 2,15 triệu USD. Và rồi dịch COVID-19 xuất hiện và nó đang tác động trực tiếp vào nền kinh tế của công quốc này, cùng với một hóa đơn thuế khổng lồ, Hutt River buộc phải đưa ra tuyên bố cuối cùng: Hoàng tử Graeme Casley buộc phải bán mảnh đất được thừa kế của mình để trả nợ, tuyên bố này vừa được thông báo trên trang CNN vào đầu tháng 8.





Leonard Casley thành lập Công quốc sông Hutt vào năm 1970

Trả lời CNN, Graeme cho biết ông rất đau buồn khi phải giải thể công quốc. "Thật buồn khi chứng kiến cha của mình gây dựng một thứ trong 50 năm, và sau đó bạn phải chấm dứt nó. Đây là thời điểm rất khắc nghiệt về kinh tế, và Sức Khỏe trên toàn thế giới do Covid-19. Chúng tôi cũng cảm thấy điều đó". Ông cũng cho biết thêm, đây giai đoạn tồn tại Công quốc sông Hutt là một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà mọi người trên khắp thế giới từng biết đến và chắc hẳn Công quốc này sẽ không bị lãng quên.

Công quốc Hutt River tuyên bố giải thể vì dịch COVID-19

Theo Phương Hoa/SKCĐ