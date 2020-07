Cận cảnh khu vực điều trị cho 129 ca dương tính với COVID-19 trở về Việt Nam từ Guinea Xích Đạo

Hiện tại, Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng mọi hoạt động để tiếp nhận 219 công dân tới cách ly và điều trị tại đây. Trong đó có hơn 100 ca bệnh đã được chẩn đoán là dương tính với SARS-CoV-2.

Chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo đã cất cánh vào hôm qua

Dự kiến hơn 3h chiều nay ngày 29/7, chuyến bay đón 219 công dân từ Guinea Xích đạo sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài, mang theo hơn 100 người mắc COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị của bệnh viện đã được hoàn tất, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã sẵn sàng các buồng bệnh và các trang thiết bị y tế cùng đội ngũ y bác sĩ túc trực 24/7 để tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ nước ngoài trở về. Đây có thể xem là đợt tiếp đón bệnh nhân bị dương tính lớn nhất từ trước đến nay.

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là nơi tiếp nhận hơn 200 người từ Guinea Xích Đạo về nước

Bác sĩ Trần Văn Bắc – Phó trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới chia sẻ: “Bệnh viện sẽ bố trí người đón tiếp, phân bổ các công dân tới tầng được chuẩn bị, mỗi tầng 50 bệnh nhân. Các bệnh nhân sẽ được phân làm hai nhóm: âm tính và dương tính rồi đưa đi cách ly ngay. Còn đối với bệnh nhân nặng sẽ được đưa ngay tới khoa cấp cứu điều trị, tại đây mọi trang thiết bị đã sẵn sàng. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện đưa vào sử dụng robot để phát thuốc, đưa thức ăn tránh tiếp xúc trực tiếp…”

Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất

Trả lời phỏng vấn của báo Công An Nhân Dân về quy trình tiếp đón đoàn công dân này, bác sĩ Bắc giải thích: “Quy trình tiếp nhận đối với các công dân tới cách ly không khác nhau dù số lượng ít hay nhiều, tuy nhiên do đây là một đoàn đặc biệt với 129 ca nhiễm thì đội ngũ y bác sĩ, quân đội, công an tham gia đón sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều”.

Dự kiến sẽ có khoảng 20 xe để đón bệnh nhân từ sân bay, trong đó có khoảng 10 xe đón người bệnh, xe cứu thương và 5 xe chở đồ. Khi đến bệnh viện, xe chở bệnh nhân khỏe mạnh sẽ đượuc di vào trước, sau khi những người này được đưa đến khu vực an toàn thì những xe chở bệnh nhân dương tính sẽ đi vào. Tất cả các bệnh nhân cùng đồ dùng và xe cộ sẽ được khử trùng ngay tại sảnh. Ngay tại các thang máy sẽ có nhân viên y tế bấm thang và hướng dẫn để đưa người bệnh đến đúng khu vực đã quy định.

Hơn 3h chiều nay chuyến bay sẽ được đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội)

Dưới đây là một số hình ảnh được cập nhật tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trước khi đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước:

Nhân viên điều dưỡng được huy động để chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho các bệnh nhân COVID-19. Được biết, trong đợt dịch lần này, khoa Nhiễm Khuẩn tổng hợp sẽ tiếp nhận 40 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các phòng bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân

Bệnh viện dành toàn bộ các khoa phòng với khoảng 400 giường bệnh để làm tốt công tác điều trị và phòng chống lây nhiễm bệnh

Khoa Nhiễm Khuẩn tổng hợp sẽ tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 đến điều trị trong đợt dịch này (Ảnh VOV

Công tác dọn dẹp, vệ sinh đã được hoàn tất

Biển chỉ dẫn "Khu vực cách ly" được đặt tại một số cửa ra vào tại bệnh viện

Tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đều được chuyển tới cơ sở Giải Phóng để phục vụ điều trị hơn 100 người mắc COVID-19 về nước, đảm bảo các giường bệnh cách nhau 2m

Khoa Cấp cứu sẽ làm công tác tiếp đón, nếu có bệnh nhân nặng thì khoa mới thu dung, điều trị. Khoa cũng đã bố trí người hướng dẫn, sắp xếp công dân này về các phòng bệnh một cách nhanh chóng, tránh việc đông người sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm ngoài không gian. Các phòng áp lực âm tại Khoa Cấp cứu đã sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nặng.

Khoa cấp cứu cũng đã bố trí giường bênh, máy trợ thở... để điều trị cho những bệnh nhân nặng

Kể từ chiều ngày 29/7, do số lượng bệnh nhân quá tại nên Bệnh viện nhiệt đới trung ương chỉ tiếp nhận những ca bệnh có triệu chứng ho, cảm cúm , hoặc có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 . Sau khi đón đoàn công nhân từ Guinea Xích đạo về nước, 100% những người có mặt tại bệnh viện lúc đó sẽ phải tiếp tục cách ly và không được ra ngoài.

Your browser does not support HTML5 video.

Các phương án đón công dân Việt Nam từ Guinea xích đạo về nước an toàn

Theo Phương Hoa/SKCĐ