Nói dối mình sắp chết, ông chồng bỏ trốn biệt tăm với bồ suốt 2 tháng ròng rã

Vụ việc hi hữu xảy ra tại thị trấn Taloja, TP Navi Mumbai, Ấn Độ . Ngày 24/7, người đàn ông 28 tuổi đã gọi điện cho vợ nói mình mắc COVID-19, bệnh nặng đến mức sắp chết rồi tắt điện thoại.

Ngày hôm sau, người anh rể tìm thấy chiếc xe đạp của người chồng bị bỏ lại trên một con phố ở vùng Vashi gần sông Thane, ngoại ô TP Mumbai. Khi kiểm tra phát hiện, chìa khóa xe, mũ bảo hiểm, túi văn phòng cùng ví của người này vẫn còn nguyên.

Ảnh minh họa.

Nghi có điều chẳng lành, gia đình đã nộp đơn lên đồn cảnh sát vùng Vashi để cầu cứu, mong tìm kiếm được người mất tích.

Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, lực lượng cảnh sát tìm kiếm trong vô vọng tại các phòng thí nghiệm, Bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Thậm chí, cảnh sát còn lặn xuống sông ở vùng Vashi để tìm kiếm thi thể trong trường hợp người chồng quẫn trí tìm cách tự tử.

Lần theo số điện thoại cũng không ăn thua vì thuê bao đã tắt máy. Mọi chuyện tưởng đã đi vào ngõ cụt thì đến cuối tuần trước, cảnh sát bất ngờ lần ra vị trí điện thoại của ông chồng tại TP Indore, phát hiện ra rằng anh ta đang ngoại tình

Khi một đội cảnh sát đến TP Indore, ông chồng đã thuê một chỗ ở và sống với nhân tình tại đây, thay đổi danh tính để không ai nhận ra. Tuy nhiên, anh ta bị cảnh sát đưa trở lại TP Navi Mumbai ngày 16/9, giao cho vợ anh ta trông coi.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ