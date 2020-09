Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương tung trailer 'ngọt đắng đan xen' khiến fan háo hức

Nếu fan còn chút tiếc nuối khi mối tình 'thanh mai trúc mã' của Tiêm Tiêm và Lăng Tiêu trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã qua đi nhưng chưa biết tìm kiếm phim mới nào để xem cho thỏa nỗi lòng thì Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương chính là cái tên phù hợp nhất.



Vào ngày 8/9 Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương đã chính thức tung poster nhân vật và đoạn trailer dài hơn 2 phút hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ trong phim. Đoạn trailer tuy ngắn ngủi nhưng phần nào thỏa mãn 'cơn khát' của những mọt phim chờ đợi tác phẩm này trong thời gian qua.

Poster phim.

Phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương xoay quanh mối quan hệ của cặp 'thanh mai trúc mã' Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi). Cả hai vốn là cặp đôi chí chóe từ khi còn trên ghế nhà trường, sau nhiều năm xa cách bỗng dưng gặp lại trên thương trường khốc liệt.

Mở đầu đoạn trailer là cảnh nữ chính Giang Quân tham gia phỏng vấn tuyển nhân viên cho tập đoàn đầu tư hàng đầu MH. Tại đây, cô gặp lại Viên Soái (La Vân Hi) - người bạn thanh xuân bây giờ lại trở thành người đối đầu nơi công sở.

Chính sự tàn khốc của xã hội đã khiến Viên Soái trở nên lạnh lùng, khác xưa rất nhiều. Tuy nhiên, cô nàng Giang Quân kiên trì vẫn quyết tâm nắm lấy cơ hổi thay đổi tình yêu và cuộc đời mình, nhất là khi mới trải qua biến cố mất cha.

Bộ phim là hành trình 'cưa lại từ đầu' của nữ chính. Và đúng như tên Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, bộ phim xen kẽ cả 2 khía cạnh cảm xúc, vừa có những khoảnh khắc ngọt ngào hài hước, vừa có cả những phân đoạn buồn bã, đau thương và bế tắc.

Khắc họa mối quan hệ giữa những người cũ gặp lại, lung lay xoay chuyển bởi công việc, xã hội và những rắc rối khác trong cuộc đời, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương chắc chắn là bộ phim đáng xem nửa cuối năm 2020.

Ngoài cặp đôi chính, phim mới này còn có sự tham gia của nữ thứ Tiêu Yến, nam thứ Vương Dĩ Luân và nam phụ Cao Hãn Vũ. Dự kiến, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương có 36 tập, chính thức lên sóng ngày 9/9/2020.



Your browser does not support HTML5 video.

Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương Trailer



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ