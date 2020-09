Anh Thích Em của Triệu Lộ Tư lên sóng: Mối tình chú cháu xịn sò khiến người xem không mê không được

Nếu là mọt phim Trung, nghiện những bộ phim tình cảm hài hước chắc chắn không thể bỏ qua Anh Thích Em của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông của Lam Bạch Sắc.

Trong phim, Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) vốn là một nhà kinh tế học. Anh được biết đến là một người vô cùng hà khắc và kén chọn, nhất là trong ẩm thực. Còn Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư) 29 tuổi là bếp phó của nhà hàng Tây, một người tràn đầy tình yêu ẩm thực và sáng tạo.

Lộ Tấn luôn không cảm thấy hài lòng với những món ăn do Thắng Nam làm. Do đó, cả 2 thường xuyên có những cuộc cãi vã xung quanh vấn đề này. Từ khi mua lại khách sạn, Lộ Tấn chưa một ngày nào yên ổn trước những trò lố và phiền phức mà Thắng Nam mang lại. Những màn "mèo vờn chuột" giữa Lộ Tấn và Cố Thắng Nam cũng từ đó bắt đầu, khiến người xem háo hức.

Nhưng... cắn nhau lắm thì yêu nhau nhiều. Thắng Nam từ một cô nàng đang gặp khủng hoảng vì người yêu đòi chia tay đến Lộ Tấn - anh chàng cứng nhắc tới khách sạn làm việc để mua lại nơi này từ giao đấu vô hình, thường xuyên soi mói nhau đã dần dần xích lại bên nhau. Cuối cùng, Lộ Tấn không chỉ chìm đắm trong tài nghệ nấu ăn thần sầu của Thắng Nam mà còn mê mẩn cô nàng này lúc nào không hay.

Bộ phim mới thể hiện thông điệp nhẹ nhàng ấm áp, về cách mà một Món ăn ngon có thể kết nối 2 trái tim của những con người hoàn toàn khác biệt. Từ đoạn trailer được tung ra trước đó, người xem không khỏi mãn nhãn vì những cảnh chế biến ẩm thực hấp dẫn, độ soái ca của nam chính và nét đáng yêu nhí nhảnh của nữ chính cùng màn tương tác tự nhiên của cặp đôi.

Được biết, phim Anh Thích Em bắt đầu quay vào tháng 11/2019. Nam chính Lâm Vũ Thân sinh ngày 23/10/1980, quê quán Bắc Kinh, Trung Quốc, xuất thân từ một gia đình có truyền thống điện ảnh.

Còn Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, nữ diễn viên thường xuyên nhận những bộ phim đóng chính là những nhân vật dễ thương cùng cốt truyện đơn giản, lấy yếu tố hài hước làm chủ đạo. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào cùng nét diễn ngây ngô đáng yêu, đây chính là lý do giúp Triệu Lộ Tư dễ dàng ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.

Màn kết hợp của cặp đôi chênh nhau 18 tuổi dự kiến sẽ làm nên chuyện tình 'đôi đũa lệch' vô cùng thu hút. Phim Em Thích Anh (Dating In The Kitchen) gồm 24 tập, chính thức lên sóng vào ngày 15/9.



Anh Thích Em - Dating in the Kitchen trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ