Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn tung trailer ngọt lịm khiến fan bấn loạn

Sau một thời gian dài chưa có phim nào lên sóng, tác phẩm Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn (The Oath of Love) của Tiêu Chiến và Dương Tử đã chính thức được nhá hàng trailer tiếp theo khiến fan háo hức không thôi.

Poster phim

Trong đoạn trailer mới, dù chỉ có gần 40 giây vỏn vẹn nhưng cũng đủ khiến khán giả tan chảy bởi phản ứng hóa học quá đỗi ngọt ngào của cặp chính Tiêu Chiến và Dương Tử. Đoạn trailer chớp nhoáng ghi lại những thước phim tuyệt đẹp, ghi lại quá trình 2 trái tim, 2 con người tưởng chừng chẳng liên quan gì nhau đã từng bước đến gần nhau hơn.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn nói về một nữ sinh mê âm nhạc Lâm Chi Hiệu (Dương Tử). Vốn là cô gái năng nổ nhưng Chi Hiệu lại rất khù khờ chuyện yêu đương. Cô nàng crush bác sĩ Cố Nguỵ (Tiêu Chiến) mà không hề biết đối phương cũng có tình cảm với mình.

Ánh mắt đầy tình cảm của chàng dành cho nàng

Cũng may, nhờ có cô bạn thân mà Chi Hiệu đã dần nhận ra tình cảm của Cố Ngụy, cặp đôi dần mang đến những khoảnh khắc hường phấn, ngọt lịm trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Đặc biệt, trong đoạn kết của trailer là phân cảnh Cố Nguỵ (Tiêu Chiến) ôm Chi Hiệu (Dương Tử) vào lòng cùng câu tỏ tình kinh điển khiến chị em tim đập loạn xạ.

Cụ thể, chàng bác sĩ nói: "Tim tôi đang đập rất nhanh, mỗi phút đập gần 110 nhịp. Nhưng tôi thường xuyên đi khám sức khoẻ định kỳ nên loại trừ khả năng bị bệnh tim. Lâm Chi Hiệu, tôi thích em. Còn em?".

Trailer hé lộ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn sẽ cắt giảm từ 32 xuống còn 29 tập. Với trailer mới nhất này, bộ phim hứa hẹn sẽ lên sóng vào một ngày sớm nhất. Đến hiện tại, dù chưa có lịch chiếu phim chính thức từ Tencent nhưng đoạn trailer đã phần nào thỏa mãn cơn khát của khán giả.

Dự kiến, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn sẽ lên sóng trong năm 2020.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ