Hé lộ thêm hậu trường Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác bế 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh chẳng khác gì... vác gạo!

Là dự án trở lại của bà mẹ một con Triệu Lệ Dĩnh kết hợp với trai trẻ Vương Nhất Bác, Hữu Phỉ hiện đang là một trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc được mong chờ nhất thời điểm hiện tại.

Được biết, bộ phim Hữu Phỉ được sản xuất dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest. Phim là câu chuyện về cuộc đời nàng Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) - con gái của đại hiệp Lý Trưng đứng đầu 48 trại phỉ Nam Đao.

Cặp đôi chính của Hữu Phỉ

Khi cha qua đời, Chu Phỉ bị gả cho tộc khác và chứng kiến một thời đại giang hồ 'xuống dốc không phanh'. Trong lúc bỏ trốn, nàng đã được Tạ Doãn (Vương Nhất Bác) cứu mạng. Cũng từ đây, giữa 2 con người xa lạ dần dần bị sợi dây nhân duyên trói buộc và bị đẩy vào vòng xoáy âm mưu thâm độc giữa các bên bang phái.

Trong thời gian chờ đợi phim lên sóng, ekip đã tung trailer và mới đây là clip hậu trường của cặp chính trong quá trình quay phim Hữu Phỉ. Đoạn clip khá nhăng nhít ghi lại cảnh tương tác đáng yêu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác.

Hậu trường Hữu Phỉ được hé lộ

Cả hai không ngại đùa giỡn với nhau bằng những cử chỉ thân thiết và tự nhiên. Đáng chú ý, như để chứng minh điều gì, Vương Nhất Bác bỗng dưng bế bổng đàn chị lên vô cùng nhẹ nhàng. Hành động này đã khiến nhiều khán giả được phen hú hét vì quá dễ thương.

Đây có lẽ là một chút "đường" mà đoàn phim Hữu Phỉ muốn dành tặng khán giả nhân dịp mùa Trung Thu rộn ràng hiện tại, cũng như giúp khán giả bớt nhớ phim đi một chút.

Bộ phim Hữu Phỉ dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2021.



Your browser does not support HTML5 video.

Trailer | Hữu Phỉ (Vietsub) | Triệu Lệ Dĩnh & Vương Nhất Bác | WeTV Vietnam



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ