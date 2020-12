Nơi duy nhất trên thế giới học sinh chỉ được nghỉ học khi nhiệt độ dưới -52 độ C

Thị trấn Oymyakon nhỏ bé của nước Nga được công nhận là nơi lạnh nhất trên trái đất có người ở lâu dài nhất. Đồng thời nơi này còn được biết đến có những đứa trẻ kiên cường, khi chỉ khi nào nhiệt độ ở dưới -52 độ C thì chúng mới được nghỉ học.

Thật không thể tin rằng ở Oymyakon việc nhiệt độ xuống dưới -50 độ C lại là điều quá bình thường đối với những đứa trẻ ở đây. Dù ở cấp tiểu học chúng vẫn xách balo lên và đến trường như bình thường. Từ xưa đến nay Ommyakon vẫn được biết đến là nơi thuộc vùng lạnh giá Siberia- hà khắc nhất của nước Nga. Nhiệt độ ở đây có thể xuống đến -56 đến -60 độ C.

Thời điểm tháng 12 là khoảng thời gian lạnh nhất tại khu vực này. Học sinh ở đây phải chống chọi với thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Hằng ngày lúc mặt trời chưa học, chúng đã phải dạy sớm đến trường.

Một người dân sinh sống tại địa phương tên Semyon Sivtsev cho hay:

Trẻ em địa phương thường đi bộ cùng cha mẹ đến trường, đôi khi họ dẫn theo cả chó cưng. Còn học sinh từ các làng khác phải đi xe buýt đến đây. Thời gian đi xe buýt mất từ 10 - 18 phút”.

“Tôi đang quay phim vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8/12 và nhiệt độ là -51 độ C. Tôi phải đeo găng tay, tuy không được thoải mái lắm nhưng nếu không đeo nó thì các ngón tay của tôi có thể bị tê cóng. Tôi cũng chỉ có thể quay phim trong những khoảng thời gian rất ngắn”.

Ở Oymyakon vào tháng 12, mặt trời chỉ mọc lúc 10 sáng. Vì thế những đứa trẻ ở đây đến trường và học khi trời rất nhá nhem, dày đặc tuyết bao phủ, nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp. Chúng phải ở trường từ lúc đi học đến 5 giờ chiều, tức 3 tiếng sau khi mặt trời lặn. Trên đường trở về nhà, chúng phải thích nghi với nhiệt độ lạnh khắc nghiệt.

Được biết tại Oymyakon, học sinh tiểu học chỉ được phép nghỉ học nếu nhiệt độ ban ngày xuống dưới quá -45 độ C. Còn những cấp như trung học hay phổ thông sẽ nghỉ nếu nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng -48 độ C. Toàn bộ các trường học sẽ đồng loạt đóng cửa nếu như nhiệt độ bên ngoài hạ thấp xuống -50 độ C.

Khá thú vị khi -50 độ C không phải nhiệt độ quá khắc nghiệt với người dân nơi đây. Có một số người dân ở đây từng ghi nhận bản thân từng hứng chịu cái lạnh xuống đến -60 độ C vào các ngày trong thánh giêng.

Từ câu chuyện của những người có nghị lực phi thường tại Oymyakon, nếu bạn còn phàn nàn hay lười nhác để học tập và làm việc hãy nghĩ ngay đến sự khắc nghiệt mà những đứa trẻ ở đây đang phải chịu đựng nhé. Đừng để thua một đứa trẻ ở Oymyakon.