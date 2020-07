Bệnh viện nào xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu ở TP.HCM?

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đang có nguy cơ đối diện với dịch bệnh bùng phát trở lại điển hình là Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM hay Quảng Nam... Dịch bệnh trở lại sau một thời gian yên bình khiến nhiều người lo sợ nguy cơ mắc bệnh.

Một số người khác có thể đi từ vùng dịch trở về lo ngại nhiễm virus mong muốn tìm tới dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu để biết bản thân có mắc bệnh không.

Một bộ phận khác bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 do nhu cầu đi học, đi làm ở địa phương khác. Do vậy, hiện nhiều người băn khoăn có thể xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu ở TP.HCM tại địa chỉ nào.

Ngày 09/04/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã ký công văn khẩn gửi đến tất cả các Sở Y tế về việc khẳng định không cho phép làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.



Công văn nêu rõ: “Trong giai đoạn hiện nay các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu”.



Trong khi đó, người có yếu tố dịch tễ (đến từ vùng dịch, có tiếp xúc với người bị nhiễm hoặc người nghi ngờ bị mắc COVID-19), người có các triệu chứng nghi ngờ được thực hiện xét nghiệm COVID-19 miễn phí.



Hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 6 đơn vị y tế được phép thực hiện xét nghiệm COVID-19. Trong đó có 5 bệnh viện công lập là Viện Pasteur, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đại học Y dược và bệnh viện tư nhân duy nhất được thực hiện kỹ thuật này là Bệnh viện FV.



Trong 6 cơ sở này chỉ có, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện FV đã triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu ở TP.HCM.

Xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu tại BV Thống nhất



Được biết, từ ngày 6/4, tại Bệnh viện Thống Nhất, ngoài thực hiện xét nghiệm virus corona cho những bệnh nhân do CDC TP.HCM chuyển đến (miễn phí), thì tại đây còn xét nghiệm có thu phí cho những người bệnh có triệu chứng và lo lắng bị nhiễm COVID-19.



Bác sĩ Trương Quang Anh Vũ - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất cho biết, không phải người bệnh nào muốn cũng được thực hiện xét nghiệm mà phải qua quy trình khám bệnh.



Chỉ những người có triệu chứng sốt, Chỉ những người có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp hoặc có tiền sử tiếp xúc với người nước ngoài, gần khu vực sinh sống có người nhiễm COVID-19 mới được thực hiện xét nghiệm.

Xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu tại Bệnh viện FV

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, cho biết theo quyết định của Bộ Y tế, từ ngày 3/4 Bệnh viện FV được làm xét nghiệm phục vụ cho đối tượng là người dân tự nguyện muốn được xét nghiệm virus corona. Chi phí xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu một lần là 3 triệu đồng.



Theo quy định, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến Bệnh viện FV thực hiện xét nghiệm COVID theo yêu cầu, bệnh viện này sẽ thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM để tổ chức đưa đi xét nghiệm tại các đơn vị xét nghiệm miễn phí.



Trong lúc này, người dân được lựa chọn xét nghiệm ở một trong hai nơi. Nếu người dân chọn xét nghiệm tại Bệnh viện FV thì phải trả phí xét nghiệm theo yêu cầu.



Đối với các trường hợp có nghi ngờ thì không chỉ xét nghiệm một lần. Bệnh nhân sẽ phải được cách ly cho đến khi khẳng định không nhiễm bệnh. Quy trình khám có thể phải chụp cả CT phổi, phải được xét nghiệm thêm lần 2, lần 3.





