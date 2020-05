Nổi tiếng xinh đẹp, ái nữ tỷ phú sòng bài Macau còn là “tay chơi” hàng hiệu chất lừ thế này

Hà Siêu Liên hay còn gọi là Laurinda Ho. Cô sinh năm 1991, con của tỷ phú sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) với người vợ 3. Hà Siêu Liên được khen ngợi xinh đẹp nhất nhì dòng họ.

Vốn sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, Siêu Liên thừa hưởng đầu óc nhanh nhạy, khả năng kinh doanh từ người bố tài ba. Cô từng du học ở Anh, hiện đang thành công ở hai vai trò là người mẫu và doanh nhân. 9x còn tự gầy dựng chuỗi nhà hàng riêng nằm ngay trung tâm đắt đỏ của Hong Kong.

Bên cạnh sắc đẹp, tài năng, Hà Siêu Liên đồng thời là gương mặt được các thương hiệu thời trang nổ tiếng thế giới săn đón. Người ta thường thấy cô góp mặt tại các fashion show, buổi giới thiệu sản phẩm mới của các nhãn hàng danh giá.

Người đẹp còn sở hữu cho mình loạt túi xách hàng hiệu đắt đỏ, trong số đó cô đặc biệt ưa chuộng các mẫu túi của Dior. Mãu túi vuông vức, có trị giá lên đến 3000 USD. Người đẹp còn sở hữu cho mình loạt túi xách hàng hiệu đắt đỏ, trong số đó cô đặc biệt ưa chuộng các mẫu túi của Dior. Mãu túi vuông vức, có trị giá lên đến 3000 USD.

Cứ mỗi lần xuất hiện, Hà Siêu Liên lại gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, năng động và rất thời thượng cùng với loạt túi nghìn đô. Cứ mỗi lần xuất hiện, Hà Siêu Liên lại gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, năng động và rất thời thượng cùng với loạt túi nghìn đô.

Đôi khi cô cũng ăn vận đợn giản nhưng lại rấy hài hòa với túi Gucci giá 2.000 USD.

Trong set đồ của thương hiệu Burberry, cô nàng trông khỏe khoắn, sành điệu. Trong set đồ của thương hiệu Burberry, cô nàng trông khỏe khoắn, sành điệu.

Hay set đồ Gucci cùng tạo dáng nhí nhảnh bên chiếc túi trị giá 2.200 USD và là sản phẩm "cháy hàng" ở năm 2020 bởi họa tiết chuột Mickey. Hay set đồ Gucci cùng tạo dáng nhí nhảnh bên chiếc túi trị giá 2.200 USD và là sản phẩm "cháy hàng" ở năm 2020 bởi họa tiết chuột Mickey.





Đúng với bản chất công chúa, khi tham gia fashion show, Hà Siêu Liên thể hiện sự tinh tế khi phối hợp váy áo cùng phụ kiện.





Ái nữ nhà tỷ phú Hà Hồng Sân chẳng thiếu bất cứ món hot trend nào đang làm điên đảo các tín đồ thời trang trên thế giới. Ngay cả chiếc túi “3 trong 1” của Louis Vuitton có giá 1.500 USD cũng được cô rinh vể liền tay. Phối hợp với trang phục denim theo phong cách trẻ trung.

Ái nữ nhà tỷ phú Hà Hồng Sân chẳng thiếu bất cứ món hot trend nào đang làm điên đảo các tín đồ thời trang trên thế giới. Ngay cả chiếc túi “3 trong 1” của Louis Vuitton có giá 1.500 USD cũng được cô rinh vể liền tay. Phối hợp với trang phục denim theo phong cách trẻ trung.





Your browser does not support HTML5 video.

Hà Hồng Sân - Ông Trùm Sòng Bạc Ma Cao Và Cuộc Nội Chiến Gia Tộc Chưa Có Hồi Kết - Người Nổi Tiếng