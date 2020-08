Nóng: 2AM Seulong bị điều tra bởi lái xe gây tai nạn chết người

Thông tin được đưa ra trên trang Starnews đã ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng fan K-pop . Vào ngày 1 tháng 8, Seulong đang lái xe vào đêm khuya ở Seoul khi anh gặp tai nạn xe hơi do đường trơn trượt. Chiếc ô tô anh đang lái đâm vào người đi bộ A đang băng qua đường sai luật.

Tin tức cho biết người đi bộ A đã qua đời. Im Seulong hiện đã trở về nhà sau khi kết thúc điều tra của cảnh sát.

Thông tin về vụ tai nẹn trên STARNEWS.

Dù thông tin được đưa ra là lỗi thuộc về người đi bộ nhưng Im Seulong vẫn sẽ không tránh khỏi bị liên can.

Jellyfish Entertainment đã chia sẻ họ đang xem tin tức liên quan đến Im Seulong và sẽ chia sẻ một tuyên bố một khi họ có thể xác nhận sự thật



Im Seulong sinh năm 1987, ra mắt cùng nhóm nhạc 2AM vào năm 2008. Sau khi hết hạn hợp đồng và nhóm tạm ngừng hoạt động, Im Seulong hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo và tham gia đóng phim truyền hình. Sự nghiệp diễn xuất của Seulong bắt đầu từ năm 2010. Seulong lần đầu ra mắt với vai trò diễn viên trong drama "Personal Taste" khởi chiếu vào ngày 31 tháng 3 năm 2010. Sau đó anh tiếp tục tham gia 2 drama "Lunch Box" năm 2010,"Welcome to the show" năm 2011(bộ phim ngừng sản xuất sau tập 1 do rating thấp) và movie "Acoustic" năm 2010. Vào tháng 6 năm 2010, Seulong song ca cùng ca sĩ trẻ IU ca khúc "Nagging", ca khúc đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng online . Ngày 13 tháng 6 nam 2012, công ty quản lí BigHit xác nhận Seulong sẻ đảm nhận vai chính trong bộ phim bộ phim 26 Years , anh sẽ trở thành một viên sĩ quan cảnh sát trong bộ phim này.

Hiện Seulong đang hoạt động với tư cách là diễn viên, MC.

Những hình ảnh gần đây nhất của Seulong là khi anh có cuộc hội ngộ cùng IU và Taecyeon (2PM) vốn dĩ cũng rất thân thiết với cả hai. Cuộc gặp vào tháng 6 vừa qua để nhằm kỷ niệm 10 năm ra đời bản song ca Nagging giữa IU và Seulong.

Cuộc gặp gỡ giữa 3 người bạn.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ