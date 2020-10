NÓNG: Bão số 9 giật cấp 15 sẽ chính thức đổ bộ vào đất liền sau 1 tiếng nữa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 8h sáng ngày 28/10, bão số 9 tại đảo Lý Sơn đang mạnh cấp 10, giật cấp 12. Vị trí tâm bão vào lúc 8h sáng nay ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 195 km, cách Quảng Nam 125 km, cách Quảng Ngãi 85 km , cách Bình Định 112 km; cách Phú Yên 190 km. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Trong 3 giờ tiếp theo, bão số 9 sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sâu vào đất liền.

Đến 4h sáng ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên biển Đông sẽ là từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng biển này đều chịu ảnh hưởng của gió to và sóng biển lớn.

Trong 24 - 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về bão số 9 trong những bài viết tiếp theo.

Theo Phương Hoa/SKCĐ