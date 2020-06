Nóng: Đã bắt được nghi phạm phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong ở TP. HCM

Thông tin mới nhất liên quan vụ cháy nhà trọ khiến 3 người tử vong xảy ra ở quận Bình Tân (TP. HCM) rạng sáng 12/6, báo Tuổi Trẻ Online dẫn lại thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân sáng 13/6 cho biết, đơn vị cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối điều tra truy bắt và bắt được nghi phạm.



Theo Vietnamdaily, danh tính nghi phạm được xác định tên là Chín (khoảng 55 tuổi, biệt danh là Cụt). Hiện tại, lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Hiện trường sau vụ cháy.

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, khoảng 1h30 sáng ngày 12/6, người dân khu vực đường 21E (phường Bình Trị Dông B, quận Tân Bình) bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy. Ra ngoài xem xét, nhiều người phát hiện khói bốc nghi ngút ở khu vực một con trọ trong hẻm của đường 21E. Lửa cháy dữ dội nên mọi người phải huy động nhau dập lửa và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng tới hiện trường để tiến hành chữa cháy. Khi ngọn lửa đã được dập tắt, họ phát hiện bên trong nhà trọ có 3 nạn nhân tử vong.



Danh tính của 3 nạn nhân được xác định là chợ Cây Da Sà khoảng 2 năm nay. Còn 2 cậu bé đều tới đây chơi và ngủ lại. chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.T. (13 tuổi) và cháu L.V.H. (12 tuổi) đều tử vong do bị bỏng và ngạt khí. Theo thông tin từ chủ nhà trọ, người phụ nữ tử vong làm nghề buôn bán hoa quả ở Danh tính của 3 nạn nhân được xác định là

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thu thập thông tin từ những người dân gần hiện trường cho thấy, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể là do mâu thuẫn tình cảm.

Sau khi trích xuất camera xung quanh hiện trường, công an phát hiện vào khoảng 1h30 sáng 12/6, có một người đàn ông đi xe máy tới khu nhà trọ này thì dừng lại, đặt một số thùng nhỏ quanh phòng trọ nạn nhân rồi châm lửa đốt. Gây án xong, người đàn ông bỏ lại xe máy, chạy bộ khỏi hiện trường.

Thông qua các biện pháp nghiệm vụ, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm và tiến hành truy bắt kẻ châm lửa đốt nhà trọ để điều tra về hành vi giết người.



Tuổi trẻ Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.



Hình ảnh sau vụ cháy

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ