Nóng: Sơn Tùng M-TP tung cú đúp teaser dự án mới và nữ diễn viên độc quyền của M-TP trong cùng ngày

Trong tối ngày 4/10 vào đúng 20h, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải đoạn teaser hé lộ về một dự án mới sắp ra mắt khán giả. Cụ thể, trên dòng trạng thái, nam ca sĩ chỉ đăng tải vỏn vẹn một câu "Một khi đã đam mê, thể hiện Ngay Mới Đã".

Có thể đoán ngay tên của ca khúc mới sẽ có thể là "Ngay mới đã" và cư dân mạng đồn đoán có vẻ giống như một dự án hợp tác quảng cáo hơn là một dự án cá nhân. Ngay lập tức bài post đã thu hút hàng trăm lượt like và hàng ngàn comment tới từ fan.

Teaser dự án mới của Sơn Tùng M-TP

Không chỉ dừng lại ở việc nhá hàng tên ca khúc, ngày giờ lên sóng dự án này cũng được Sơn Tùng M-TP ấn định: 19h ngày 10/10. Khỏi phải nói, ngay khi đoạn clip lên sóng, các fan đã vô cùng hào hứng chờ đón full video sẽ được giọng ca "Hãy Trao Cho Anh" tung ra.

Đoạn teaser ngắn ngủi dài 12 giây mà Sơn Tùng đăng tải lấy bối cảnh hoa lá rất nhiệt đới khác hẳn với phong cách "cool ngầu" thường thấy của Sếp. Đáng tiếc thay ngoài tạo hình mới thì đoạn teaser không hé thêm bất cứ giai điệu nào mà nam ca sĩ chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ: "Ngay mới đã" và sau đó là pha đá ván trượt cực ngầu.

Your browser does not support HTML5 video.

Khỏi nói sự bí ẩn này đã khiến các Sky đứng ngồi không yên ra sao. Dưới loạt bình luận sôi nổi dự đoán về dự án mới này, không ít người yêu nhạc bỗng nhận ra điều gì đó "sai sai" trong teaser cúa Sơn Tùng. Kì lạ thay khung cảnh nhiệt đới lần này mà Sơn Tùng tạo dựng lại giống siêu phẩm "Bigcityboi" của Binz tới vài phần. Cụ thể, ở phân cảnh ngồi giữa rừng hoa, có thể dễ dàng nhận ra điểm "na ná" giống nhau giữa clip của Sơn Tùng M-TP và những giây đầu trong MV của HLV Rap Việt.

Bên cạnh teaser nóng bỏng tay, cũng trong tối 4/10, M-TP Talent - công ty quản lý nghệ sĩ trẻ của M-TP Entertainment cũng chính thức tung ra nữ diễn viên độc quyền của công ty đó chính là cô nàng Hải Tú.

M-TP Talents cũng có tin vui trong tối 4/10

Được biết, Hải Tú từng là nữ chính tham gia trong MV "Blue Tequila" của Táo và cũng là nàng mẫu ảnh chụp lookbook xinh đẹp được nhiều hãng săn đón. Hải Tú tên thật là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997 và đã là cô nàng may mắn nhất "hệ mặt trời" khi trở thành nữ diễn viên độc quyền trong công ty của Sơn Tùng M-TP.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ