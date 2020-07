Nóng: Thêm 01 ca nghi nhiễm COVID-19 không phải ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân này là nam, 17 tuổi, trú tại Quảng Ngãi sau khi thực hiện xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang đã cho kết quả ban đầu dương tính với COVID-19. Bệnh nhân này thường tới Đà Nẵng chăm sóc anh trai bị gãy chân tại Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi Chức năng Đà Nẵng.

Được biết, bệnh viện này nằm ở vị trí rất gần với Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C - nơi đang bị phong toả vì có liên quan đến hành trình di chuyển của BN416 và BN418 tại Đà Nẵng.

Cho tới ngày 26 tháng 7, bệnh nhân đã lên Đà Nẵng 02 lần. Sau khi trở về Quảng Ngãi, bệnh nhân có biểu hiện sốt nên đã tự mua thuốc về uống. Do có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã được xác định tại Đà Nẵng nên bệnh nhân này đã được khoanh vùng cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Pasteur Nha Trang từ ngày 24 tháng 7.

Hiện mẫu bệnh phẩm đã cho kết quả ban đầu dương tính với COVID-19 . Bộ Y Tế đã tiến hành cách ly và rà soát các trường hợp đã từng tiếp xúc với bệnh nhân.

Theo Thuỳ Dương/SKCĐ