Kẻ nổ súng bắn đôi nam nữ thương vong tối 26/8 khai gì tại cơ quan điều tra?

Sáng 27/8, đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, 23h ngày 26/8, đơn vị đã bắt được nghi phạm nổ súng bắn thương vong 3 người trên địa bàn phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Nghi phạm là Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Tú bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang. Công an tỉnh Thái Nguyên áp giải đối tượng này về địa phương lấy lời khai.

Nông Văn Tú thừa nhận đã bắn chị Trang và anh Tùng

Hai nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tổ 19, phường Quán Triều, TP Thái Nguyên) và anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, trú tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên). Chị Trang đã tử vong do thương tích quá nặng, còn anh Tùng đã được chuyển xuống Hà Nội tiếp tục điều trị.

Về phần nghi phạm gây án, bước đầu đã khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng kinh hoàng này. Nông Văn Tú khai làm nghề cho vay nặng lãi, bốc bát họ ở Thái Nguyên.

Cũng theo lời Tú, trước đó, chị Trần Thị Trang có vay nợ của Tú. Trong đó, chị Trang có bốc 2 bát họ họ với số tiền 20 triệu đồng (Tú đã cắt luôn 2 triệu khi cho vay). Tính cả gốc lẫn lãi, cho đến nay số nợ đã lên đến 30 triệu đồng.

Sau đó chị Trang đã trả Tú 7 triệu đồng. Song do chị Trang không có tiền trả tiếp nên hai bên dẫn đến cãi nhau. Nông Văn Tú đã đánh, đá khiến chị Trang bị gãy tay.

Đại tá Phạm Thanh Hải - Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, ban đầu nạn nhân chỉ vay của Tú 20 triệu đồng, sau đó phát sinh thêm số tiền lãi nên đã dẫn đến đánh nhau.

Hình ảnh tại hiện trường

Cũng theo đại tá Hải: "Qua ước tính số tiền lãi và gốc tại thời điểm trước khi chị Trang bị đánh gãy tay vào khoảng 30 triệu đồng. Khi bỏ trốn, Tú đã bán hết nhà cửa của mình đi. Đây là thông tin chúng tôi mới nhận được 1 phía. Do chị Trang đã chết còn anh Tùng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nên vẫn chưa thể lấy lời khai".

Về hai nạn nhân, đại tá Hải thông tin: Anh Tùng và chị Trang mới chỉ ly thân chứ chưa ly hôn. Trước khi bị bắn tử vong, chị Trang làm công nhân vệ sinh môi trường còn anh Tùng làm ở phòng đô thị TP Thái Nguyên.

Sau khi có thông tin ban đầu và xác định đây là vụ án giết người nghiêm trọng nên Công an TP Thái Nguyên đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục thụ lý theo đúng quy định Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Tuấn "khỉ" nổ súng bắn 4 người diễn ra như thế nào?